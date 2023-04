Juratul de la iUmor le-a băgat gâlceavă în casă! Ionuț Rusu și George Tănase, geloși pe succesul altor comedianți la iubitele lor

George Tănase și Ionuț Rusu conduc, separat, comunități mari de abonați la umorul lor de pe internet. Însă când se întâlnesc iese show total, ca în interviul acordat de cei doi pentru CANCAN.RO. Spiritul comic a fost resimțit din plin, mai că nu știai când e glumă și când discursul trece într-o zonă serioasă. Însă tendința de a face mereu glume nu este întotdeauna benefică, recunosc actorii.

Partenerele de viață sunt cele ce se confruntă des cu problema umorului accentuat al comedianților. Totul pare o glumă pentru George și Ionuț, care nu sunt tocmai vedete în casele lor. Deja obișnuite cu glumele acestora, partenerele de viață râd la alți actori de stand-up, aspect care îi „îi irită” pe Rusu și pe Tănase.

Impersonatorul George Tănase, apelat de cei pe care îi imită: „M-au sunat de la Survivor!”

CANCAN.RO: Vreau să-mi spuneți care este cea mai mare ilegalitate pe care ați comis-o!

George Tănase: În afară de glumele alea penale, zi-le una!

Ionuț Rusu: Și acum am comis vreo două trei. Dar cred că am mers cu 200 km/h. Dar în altă țară, în Vietnam. Pe A3, între București-Ploiești-Vietnam.

George Tănase: Eu am furat gumă la metru, când aveam șapte ani. Am zis că nu îmi permit un metru de gumă și am furat-o. M-am simțit atât de prost că am luat o bucată și m-am dus cu ea înapoi, că era și rudă vânzătoarea. Am furat de la neamuri. Dacă furați, furați ceva mai mult, nu gumă la metru.

Ionuț Rusu: Nu de la rude, de la Stat!

CANCAN.RO: V-au sunat să plecați la Survivor, America Express sau într-o competiție de genul acesta?

Ionuț Rusu: Nu, momentan. Poate doar pe TVR, la «Vedeta populară».

George Tănase: Pe mine m-au sunat de la Survivor, dar nu pot să merg, e prea mult pentru mine. E o provocare mult prea mare. Deși ar semăna viața de acolo cu viața mea din copilărie.

Ionuț Rusu și George Tănase, „geloși” pe succesul altor performeri la iubitele lor: „Zice că sunt comediantul ei preferat, până apare Costel!”

CANCAN.RO: Având în vedere că voi sunteți comedianți, nu vi se întâmplă să păreți neserioși pentru iubitele de acasă?

Ionuț Rusu: În sfârșit, cineva a zis-o!

George Tănase: Mereu, dar băgăm faza aia cu «am glumit», dar nici aia nu mai funcționează. Se rup cerurile, începe să tune în casă.

Ionuț Rusu: Eu nu îi zic, dar în mintea îmi spun «glumele astea aduc curierul cu mâncare la ușă».

George Tănase: Eu mai am chestii de genul «tu știi câți oameni ar râde la gluma asta, tu nu mă apreciezi, tu știi câți oameni plătesc pentru glumele astea și tu nici măcar n-ai râs la ea». Mai umilitor decât să nu râdă la glumă este fața de sictir.

Ionuț Rusu: A mea râde la toți ceilalți «open miceri», la orice apariție nouă e praf pe jos de râs.

George Tănase: Și a mea râde, zice că sunt comediantul ei preferat, până apare Costel. S-a terminat, eu trebuie să plec de acasă.

