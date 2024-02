Jurnalistul britanic Charlie Ottley și iubita lui, Oana Mihai, au „părăsit” satul din mijlocul munților Carpați unde s-au stabilit de o bună perioadă și au ajuns în Capitală, mai exact în zona de nord, pentru un „prânz” corect. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Aflați, totodată, povestea demnă de un film de Hollywood a celor doi.

Jurnalist și producător de film, Charlie Ottley a venit în România în interes de serviciu. A fost atât de fascinat de țara noastră, încât a hotărât să se mute definitiv aici. Natura sălbatică, tradițiile și oamenii l-au fascinat, de-a dreptul, pe britanic. Pe plaiurile autohtone și-a găsit și sufletul pereche.

Când a întâlnit-o pe Oana Mihai

În 2012, pe când filma Wild Carpathtia 2, Charlie Ottley a cunoscut-o pe Oana Mihai. Totul a început cu o îmbrățișare care le-a schimbat destinul amândurora. Au știut pe loc că sunt sortiți unul celuilalt. S-au mutat împreună într-un sat din mijlocul munţilor și de atunci sunt de nedespărțit. Totuși, când simt nevoia de forfotă, agitație și lume multă nu ezită să viziteze Bucureștiul.

Prânz corect în zona de nord a Capitalei

CANCAN.RO i-a întâlnit, joi, pe Charlie Ottley și Oana Mihai într-o zona selectă din Capitală, unde au ajuns cu obiectivul clar de a-și răsfăța papilele gustative cu mâncăruri pe care în mijlocul Carpaților nu le poți găsi. Au ales să ia prânzul la The Grill, restaurantul lui Dani Oțil. Îmbrăcați elegant, cei doi au coborât din mașină și au pornit, ușor, către local.

Britanicul conduce un Duster

Câteva zeci de minute au petrecut Charlie Ottley și Oana Mihai în restaurant, unde s-au bucurat de preparatele din meniu. Ulterior, cei doi au părăsit, într-un suflet, zona cu un Duster, jurnalistul britanic având rolul de șofer. Credem că ardeau de nerăbdare să ajungă la aerul curat și liniștea din mijlocul munților unde, de o bună perioadă, conviețuiesc.

România, promovată de Charlie Ottley

Fascinat de România, jurnalistul britanic a dorit să le arate și străinilor că în Europa de Est este o țară unde există oamenii care trăiesc altfel, nu între patru pereți sau în vile somptuoase. Grație documentarelor lui Charlie Ottley, un adevărat ambasador pentru noi, întreg mapamondul a aflat că România are comori unice.

„Lui Charlie i-a placut foarte mult zona Branului, Braşovul, cand a filmat Wild Carpathian 2. Am încercat să căutăm o căsuţă în Bran, el iubeşte mult Bucegii. Având în vedere că preţurile erau foarte exagerate, ne-am orientat spre zona Peştera, Sirnea şi am avut noroc căutând şi venind zi de zi cu nea Doru, care ne-a văzut pe drum şi, tot căutând, a zis – Stai, stai, stai, taică, am eu o casă să vă dau„, a spus, recent, Oana Mihai, partenera lui Charlie Ottley, potrivit observatornews.ro.

Jurnalistul britanic s-a îndrăgostit iremediabil de România, țară pe care nu intenționează să o mai părăsească vreodată.

„Îmi place mult în România, îmi place originea istorică, totul din România – natura, pădurea, animale, bucătăria, mulţumesc, Doru! Oamenii, oamenii sunt cei mai ospitalieri pe care i-am întâlnit în toată lumea. Chiar aveţi de toate. Este doar despre ce faceţi cu toate acestea mai departe„, crede Charlie Ottley, jurnalist britanic.

