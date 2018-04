„Kaiserul” trădat de „câini”? Bratu: „Îmi pare rău pentru Ionuț dar asta e. Îl felicit pe Răzvan!”

Surpriză de proporții după alegerile de la Federația Română de Fotbal. Cu toate că înaintea alegerilor au declarat public că-l susțin pe Ionuț Lupescu, se pare că cei de la Dinamo au votat în cele din urmă cu Răzvan Burleanu.

Speculațiile ar fi alimentate și de declarația făcută de Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București după alegerile de la FRF.

„Bratone” nu a uitat că a mâncat o „pâine caldă” la FRF sub comanda lui Răzvan Burleanu și l-a ridicat în slăvi pe președintele FRF.

„Îl felicit pe Răzvan Burleanu, eu cât am lucrat la Federaţie, aproape un an, m-am simţit foarte bine. Am avut la dispoziţie absolut totul pentru a forma jucători. Are un staf administrativ foarte ambiţios, nu pot decât să le urez succes. Îmi pare rău pentru Ionuţ Lupescu, probabil că îşi dorea foarte mult, dar asta e, a câştigat Răzvan Burleanu şi trebuie să-l felicităm. La prima vedere pare un scor destul de mare, ceea ce certifică faptul că oamenii din teritoriu au apreciat munca de patru ani”, a declarat Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Din liga I doar reprezentanții formațiilor CFR Cluj și FC Botoșani s-au exprimat public și au recunsocut că au votat cu Răzvan Burleanu.

Președintele în exercițiu al Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu a vâștigat îîncă un mandate în fruntea FRF. În vârstă de 33 de ani, Burleanu a fost votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului.