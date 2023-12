Kamara a recunoscut: motivul pentru care iubita nu locuiește cu el + Condiția pentru America Express

De mai bine de un an și jumătate, Kamara trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Gabriella Nastas, o cântăreață din Republica Moldova, ce a reușit să-i pună inima pe jar. Foarte discret cu viața sa personală, artistul care a recunoscut idila la luni bune de când a simțit primii „fluturași în stomac”, a dat din casă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Kamara iubește de mai bine de un an și jumătate. Gabriella Nastas, cea care îi era la început doar o foarte bună prietenă, i-a devenit între timp iubită. Artistul a preferat să-și țină idila departe de ochii lumii, și a recunoscut-o abia după ce a fost surprins sărutându-se cu partenera sa la nunta Mariei Constantin.

Extrem de discret cu viața sa personală, Kamara „s-a dezbrăcat” însă de secrete, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Printre altele, acesta ne-a spus care este motivul pentru care nu locuiește momentan cu iubita lui, cea supranumită „Megan Fox” de România.

„Mai întâi am fost prieteni. Suntem împreună din vara lui 2022, avem deja un an și jumătate. Nu mă gândesc încă la căsătorie. Și nici nu avem momentan în plan să devenim părinți. Acest lucru se întâmplă doar dacă-ți dorești.

Am fi ținut și acum relația ascunsă, dacă nu ne vedeau sărutându-ne la nunta Mariei Constantin.

Ea a venit la casa de discuri unde eram și eu. Așa ne-am cunoscut.

Când mai apar și discuții contradictorii, eu sunt cel care cedează primul. De fel sunt mai calm. Mă aprind în timp, la foc continuu. Nu din nimic, ci doar dacă se repetă la nesfârșit un lucru care mă enervează.

De obicei, eu gătesc. Nu locuim împreună, eu o săptămână stau cu Leon. Când băiatul e la mama lui, atunci stau cu ea”, a dezvăluit artistul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Kamara a adăugat că nici el, nici iubita sa nu au de gând să împodobească bradul:

„Noi nu suntem cu tăiatul brazilor. Sau să avem vreunul în casă”.

„La America Express m-aș duce doar cu iubita mea”

Altfel, după ce a „bifat” unul dintre cele mai urmărite show-uri TV, Survivor, Kamara nu ar spune „nu” unei alte oferte. Artistul ar fi dispus să participe și la „America Express”, dar doar însoțit de iubita lui.

„La America Express nu am fost. Cu Andrei (n.r. colegul său de trupă) nu am cum, el a mai fost și nu mai merge. M-aș duce doar cu iubita mea”, a adăugat acesta.

Petrece sărbătorile mai mult în compania lui Andrei Ștefănescu

De sărbători, Kamara va fi mai mult pe drumuri. Va cânta chiar și în ziua de Crăciun, astfel că va petrece mult timp în compania lui Andrei Ștefănescu, în această perioadă.

„Momentan nu mai am alt proiect TV. Doar concerte cu Alb-Negru. Am și proiectul solo, dar nu e la fel, singur merg la concerte mai mult în privat. Dar tot cu Alb-Negru am spectacole, cel puțin așa mă vinde managerul meu. La anul vom avea aniversarea a 20 de ani. Nu știm încă dacă va fi la Sala Palatului.

Pe 25, chiar de Crăciun, eu voi cânta. Băiatul va pleca la Focșani, la bunici. Știe că vine Moșul, dar nu stau să-i dau prea multe explicații.

Leon e bine, nu a avut nevoie de operație. Abia la anul va face alta”, ne-a mai spus Kamara.

