Kamara apelează la ultima redută a calității de tată și intră în ring pentru băiețelul său, Leon, în speranța că își va învinge adversarul cu 22 de ani mai tânăr, fost finalist al concursului Exatlon. Cum vede cântărețul lupta din cușcă, precum și lupta pentru viață a băiețelului său, aflați dintr-un interviu exclusiv.

Leon, băiețelul lui Kamara, suferă de o boală care necesită numeroase intervenții chirurgicale. Acest aspect, precum și lipsa concertelor și a evenimentelor pentru care ar fi fost remunerat, l-au determinat pe cântăreț să apeleze la o modalitate mai puțin obișnuită pentru susținerea propriului copil. Kamara va urca în ring pe 10 mai, împotriva lui Iulian Pîtea, adversar cu 22 de ani mai tânăr.

„Eu pentru el am ales să intru în ring”

Kamara plănuiește astfel să demonstreze încă o dată că este un părinte-model pentru fiul său, Leon, însă lupta în cușcă pare să fie și o dorință mai veche a artistului.



„În primă instanță, am făcut-o și o fac pentru băiatul meu, pentru că sunt nevoi care nu pot fi ignorate, nu pot să mă uit în ochii copilului meu și să zic: «Tati, stai că n-am!». An de an avem operații, an de an am nevoie să adun fonduri, mulți se întreabă: «Bă, dar ești artist!?».

(VEZI AICI: KAMARA, DEZVĂLUIRI DESPRE PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ALE FIULUI SĂU. PE CINE CONSIDERĂ VINOVAT)

Sunt artist, dar noi nu mai profesăm de doi ani aproape și economiile se duc, mai ales când mai sunt și probleme în decor, pe care nu le-am anticipat și viața ni le-a dat ca atare.

Mergem înainte, luptăm, puștiul e din ce în ce mai bine, reușește să se ridice în genunchi acum, din punct de vedere cognitiv este o minune de băiețel, așa că eu pentru el am ales să intru în ring, să lupt pentru el.

Pe asta nu o făcusem și era păcat să nu încerc, adică nu să o încerc, să o fac, că practic eu nu încerc nimic, eu fac totul!”, spune Kamara, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS.

Alte subiecte de neratat la CANCAN NEWS

Cătălin Cazacu nu e străin de conflicte nici în mediul online, nici în viața reală. Pe unele le-a tratat cu indiferență, pe altele cu violență, dar în ring, iar acum pare să fi găsit cheia păcii. Fostul “Vultur de noapte” vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS, despre clinciurile vieții sale!

(CITEȘTE ȘI: RAMONA OLARU L-A LĂSAT PE CĂTĂLIN CAZACU ACASĂ ȘI… ”ȘEFA ȘEFELOR”, ACȚIUNE PE CONT PROPRIU ZIUA ÎN AMIAZA MARE)

Iar Diana Munteanu se deschide în fața celor care o urmăresc și vorbește despre persoana care i-a fost alături indiferent de greutățile pe care le-a trăit, de-a lungul vieții. Confesiunile prezentatoarei de la Antena 1 sunt, cu siguranță, tulburătoare.