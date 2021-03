Kamara și-ar fi dorit să se dueleze cu Musty: „Sunt convins că l-aș fi învins”

Kamara a făcut declarații surprinzătoare! Artistul spune că și-ar fi dorit să participe la Survivor România alături de fratele lui pentru a se duela. Mai mult, Kamara face declarații și despre ceea ce se întâmplă între concurenții emisiunii și spune cine este, în opinia lui, vinovatul.

”Mi-ar fi plăcut să fiu la Faimoși, la Survivor, să concurez cu Musty, mai ales că el spune tot timpul că mă poate întrece. Ar fi fost dueluri epice, dar sunt convins că l-aș fi învins ”, a declarat Kamara pentru Wowbiz.ro

Lăsând la o parte posibilul duel dintre el și fratele lui, Kamara declară că situația de la Survivor România nu e una tocmai plăcut, iar toate scandalurile le pune pe seama bârfelor și intrigilor scornite de Zanni și Sebastian.

”Mi-ar fi plăcut să mă lupt cu Musty la Survivor, dar asta însemna să fiu la Faimoși. Și, sincer, dacă eram la Faimoși i-aș fi făcut praf pe Zanni și pe Sebastian pentru comportamentul pe care îl au. În primul rând, este intolerabil felul în care se comportă cu femeile, iar aici mă refer în special la Elena Marin și la Roxana Nemeș.

Nu este admisibil să ai un asemenea limbaj, atât de urât, cu niște femei, indiferent care ar fi subiectul disputei și chiar dacă ai avea dreptate. Iar dacă Zanni măcar aduce puncte, Sebastian nici măcar cu asta nu se poate lăuda, are o eficiență foarte scăzută, e cel mai slab din echipă,c el puțin dintre băieți. În plus, vă zic sincer, are un caracter foarte urât”, ne-a spus Kamara.

CITEȘTE ȘI SIMONA HAPCIUC, FOTOGRAFIE INCITANTĂ ÎN CADA PLINĂ CU APĂ. CE AU OBSERVAT FANII CĂ ARE ÎN ZONA SÂNILOR

Kamara, despre scandalul dintre Musty și Jador

Artistul este de părere că scandalul dintre Musty și Jador s-a produs din cauza lui Zanni și a lui Sebastian.

”Sebastian l-a întărâtat pe Jador împotriva lui Musty. A jucat foarte urât, știa că amândoi sunt stresați, probabil că spera să se bată Jador cu Musty. Atunci, amândoi ar fi fost eliminați, iar el ar fi scăpat de rivali. Aș zice că Sebastian și Zanni au comportament de hiene, așa cum le și imită în dansul acela al lor”, a declarat Kamara.

VEZI ȘI ZANNI I-A DECLARAT RĂZBOI ELENEI MARIN, DUPĂ CE ACEASTA L-A NOMINALIZAT PENTRU ELIMINARE