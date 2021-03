Simona Hapciuc, fotografie incitantă în cada plină cu apă. Ce au observat fanii că are în zona sânilor

Simona Hapciuc a stârnit numeroase valuri de comentarii, după ce a publicat pe Instagram o fotografie incitantă realizată în timp ce era în cada plină cu apă. Atenția multora a fost în zona sânilor actriței, însă, au fost și câțiva care au citit mesajul pe care îl avea notat pe tricoul personalizat pe care îl purta. Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, diva a transmis câteva gânduri emoționante pentru reprezentantele sexului frumos.

Simona Hapciuc, surprinsă într-o ipostază incitantă în cada plină cu apă

În urmă cu câteva ore bune, fosta concurentă de la “Survivor România” a urcat pe Instagram poza HOT de mai jos în care, după cum puteți vedea, apare într-o ipostază care a încins imaginația bărbaților. Aflată în cada care se umplea cu apă, blonda purta doar un tricou alb pe care este imprimat cu negru următorul mesaj: “Oh, Lord, I have sinned (n.r.: Oh, Doamne, eu am păcătuit)”.

În varianta necenzurată a imaginii se văd piercing-urile din sfârcuri; pentru multe dintre doamne și domnișoare, inelul pentru sân semnifică emoție, plăcere, dorință și senzualitate.

“La mulți ani nouă‼️‼️‼️ Noi, care suntem femei, mame, iubite, soții, menajere, bucătari, psihologi, all in one (n.r.: toate în una). Noi, care am fost binecuvântate cu puterea de a aduce vieți pe acest pământ și noi, care educăm și creștem acele vieți astfel încât ele să zboare în lume și să o schimbe. Noi, care știm și să îi gătim și să îl iubim și să fim sexy și să nu ardem mâncarea. Pentru noi, pentru voi, pentru ele din toată lumea se scriu poezii și se duc războaie, iar o zi nu este suficientă să ne sărbătorim‼️‼️‼️ # spread the love (n.r.: #răspândește iubirea)” este mesajul copleșitor așternut azi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de blonda sexy.

Simona Hapciuc are o experiență îndelungată în industria sănătății și fitness-ului și a practicat kickboxing timp de 12 ani; în trecut, ea a a trăit pe străzi și a stat fără mâncare mai multe zile.

“Să fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodată o opțiune pentru mine, ci o obligație de a mă ridică singură din toate mizeriile în care am fost lăsată. De la a dormi pe străzi și a stă nemâncată cu zilele, până la a-mi forma acest caracter care a dus la a fi o mama minunată și o sportivă complexă. Am reușit să le fac pe toate, iar participarea la «Survivor România» este un test final, prin care voi aduce rezistența mea fizică și psihică la cel mai înalt nivel pentru a-mi dovedi în primul rând mie că eu pot orice”, a declarat vedeta înainte să plece în Republica Dominicană, unde se filmează cel de-al doilea sezon al competiției care rulează la Kanal D.

