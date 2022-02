Divorțul anului! Așa a fost numită despărțirea dintre Kim Kardashian și Kanye West, în februarie 2021, atunci când ”jumătatea” rapperului a depus actele. Un mariaj de șase ani și o relație de opt s-au încheiat surprinzător atunci când Kim nu a mai putut suporta ca soțul ei să se mute, an de an, dintr-un stat în altul. Părea o încheiere de comun acord a relației, în care fiecare și-a spus supărările. Dar mediatizatul cuplu avea s-o țină din scandal în scandal. Ultimul l-a avut în prim-plan pe Kanye, care a amenințat că-l bate pe iubitul fostei lui soții, dar a și acuzat-o pe Kim că i-a dat voie fiicei lor să posteze pe TikTok. CANCAN.RO are detaliile unei povești de dragoste îmbrățișată de un întreg mapamond, dar finalizată vijelios.

Kim Kardashian (41 de ani) depunea actele de divorț pe 19 februarie 2021, după un mariaj de șase ani cu celebrul rapper Kanye West (44 de ani). Opt ani de iubire, dintre care șase cu verighetele pe degete, s-au risipit! Patru copii, două fete și doi băieți, North West, Saint West, Chicago West și Psalm West, au rămas în grija celor doi părinți care nu se mai înțeleg. Kim avea să izbucnească, la un moment dat, în lacrimi și să povestească, într-o emisiune, ce a fost în sufletul ei atunci.

„Pur și simplu nu mai pot face asta. De ce încă sunt blocată în locul ăsta? El pleacă și se mută într-un alt stat în fiecare an. Trebuie să rămân cu el pentru a ne crește copiii împreună. Este un tată grozav, s-a descurcat minunat până acum”, spunea Kim.

”Cred că el merită pe cineva care să-i suporte fiecare mișcare, să-l urmeze peste tot. Eu nu pot să fac asta. Ar trebui să aibă o soție care îi susține orice mișcare, care călătorește cu el. Eu nu pot. Mă simt ca o ratată, e al treilea mariaj. Vreau doar să fiu fericită”, au curs vorbele vedetei care se împarte între actorie, modeling și televiziune.

Au început scandalurile după despărțire! Kim și Kanye se acuză reciproc

Doar că timpul nu a lucrat deloc în favoarea lor. Au apărut scandalurile. Kim l-a acuzat pe fostul ei soț că o urmărește, în timp ce rapperul a amenințat, prin versuri, la un moment dat, că-i va bate iubitul.

”America te-a văzut încercând să îmi răpești fiica de ziua ei naștere fără să îmi spui adresa. Ai trimis paza în interiorul casei ca să mă joc cu fiul meu, apoi m-ai acuzat că am furat, a trebuit să fac un test antidrog după petrecerea lui Chicago, pentru că m-ai acuzat că mă droghez”, a tunat Kanye West.

Tot el a acuzat-o că s-a sărutat chiar în fața lui cu noul ei iubit, Pete Davidson. „Dumnezeu m-a salvat să mă prăbușesc doar ca să-i pot tăbăci fundul lui Pete Davidson”, este, de altfel, un vers din piesa „Eazy”, lansată în ianuarie de Kanye și The Game.

Iar ultimul scandal a plecat de la o postare pe TikTok. Kanye West a acuzat-o pe Kim că i-a permis fiicei sale să publice clipuri pe rețeaua de socializare TikTok. Rapperul nu a ezitat să-i scrie un mesaj tăios fostei sale soții. „De vreme ce suntem în divorț, vreau să știu ce trebuie să fac cu privire la fiica mea, care apare pe TikTok împotriva voinței mele?”, a scris el pe rețelele de socializare.

Kim Kardashian și fiica ei, North, au un cont comun de TikTok, unde împărtășesc cu fanii filmulețe despre viața lor, dar fără consimțământul lui Kayne.

La acuzele fostului soț, Kim avea să reacționeze. „Nevoia constantă a lui Kanye de a mă ataca în interviuri și pe rețelele de socializare este de fapt mai dureroasă decât orice TikTok creat de North. În calitate de părinte și de principala persoană care are grijă de copii, fac tot posibilul să o protejez pe fiica noastră, permițându-i în același timp să își exprime creativitatea în mediul pe care și-l dorește cu supravegherea unui adult – pentru că asta îi aduce fericire”, a fost replica lui Kim.

Cine sunt Kim Kardashian și Kanye West

Kim Kardashian a devenit celebră în 2007, când a participat la un reality show despre familia ei. „Keeping up with the Kardashians” a rămas unul dintre cele mai populare seriale ale genului. Ulterior, Kim Kardashian a avut succes și în afaceri, în diverse domenii, de la o aplicație pentru telefoane, până la cosmetice. Revista „Forbes” îi estimează averea la 780 de milioane de dolari.

Kanye West a fost, timp de peste 15 ani, una dintre cele mai mari vedete ale muzicii rap, dar a avut un succes enorm și ca designer de modă. Inițial, fan al fostului președinte Donald Trump, care l-a primit și la Casa Albă, rapperul și-a anunțat apoi, anul trecut, propria sa candidatură la Președinție. Nu a reușit, însă, să se înscrie în cursă, în toate statele din America.

Kanye West și Kim au demarat divorțul anul trecut, în februarie, după un mariaj care durează din anul 2014. Au împreună 4 copii: North, Saint, Chicago și Psalm. După despărțire, Kanye West a cumpărat o casă în valoare de 4,5 milioane de dolari chiar lângă imobilul în care locuiesc acum Kim Kardashian și actualul ei iubit, Pete Davidson. Kanye West a compus chiar câteva versuri despre actuala situație a triunghiului amoros în care se află, versuri redate în piesa „Eazy”. Atenția lui Kanye este centrată pe divorț, pe care îl califică drept cel mai „tare” din istorie.

