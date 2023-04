Karmen Minune, schimbare de look radicală! Fanii au crezut că e Adelina Pestrițu: “Ești leită”

Karmen Minune este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, fiica celebrului manelist, Adrian Minune a reușit să facă furori, ba mai mult, aceasta a adunat o comunitate impresionantă de fani în mediul online. Frumusețea ei spune totul…însă nimeni nu se aștepta să o vadă așa!

Karmen își ține fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfășoară în viața de zi cu zi. Tânăra postează adesea în mediul online, mai ales atunci când are lucruri importante de arătat. Așa s-a întâmplat și acum, căci artista și-a lăsat admiratorii cu gura căscată după ce a publicat o fotografie în care a apărut total…schimbată.

Karmen Minune s-a „transformat” în… Adelina Pestrițu?!

Fiica lui Adrian Minune a adoptat o schimbare de look radicală, s-a tuns scurt, s-a vopsit brunet, iar după această schimbare, internauții au luat secțiunea de comentarii cu asalt. Majoritatea fanilor nu au putut să nu remarce cât de mare este asemănarea între ea și Adelina Pestrițu.

„În poza asta semeni mult cu Adelina Pestrițu”/ „Și așa semeni cu Adelina, dar acum ești leită”/ „Câtă asemănare între tine și Pestrița”/ „Am crezut că e Adelina Pestrițu”/ „Prima dată am avut impresia că nu văd bine, dar apoi mi-am dat seama că nu e Pestrițu”/ „Semeni izbitor cu Adelina”/ „Nu se poate așa asemănare, fraților”/ „Parcă ești sora Adelinei Pestrițu”, au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat fanii la postarea lui Karmen Minune.

Karmen Minune a făcut terapie de cuplu

Karmen Minune a vorbit de curând despre momente dificile din căsnicia cu partenerul ei de viață. Fiica lui Adi Minune a dezvăluit în cadrul unui interviu, că la începutul relației, ea și soțul ei au apelat la terapie de cuplu, pentru a învăța cum să gestioneze diverse situații.

„Am fost la terapie de cuplu și am stat la povești, pentru că la noi s-a întâmplat totul pe repede înainte, amândoi eram destul de tineri și ne doream foarte mult să continuăm relația, însă eu treceam printr-o perioadă foarte dificilă cu depresia postnatală, el le avea pe ale lui și presiunea de a întreține o familie – fiindcă a trecut foarte repede de la stadiul de puști la stadiul de tată și soț.

Cu greu am trecut peste, dar iată că am reușit și în momentul față pot spune că lucrurile sunt super OK. Cred că pentru orice cuplu venirea unui copil creează o schimbare în viață și nu știi cum să te pregătești, n-ai de unde să știi cum e să ai un copil. Sper să nu trec și la următorul prin depresie postnatală”, a declarat Karmen Minune pentru Viva.ro.

