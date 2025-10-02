Acasă » Știri » Karolina a murit la 27 de ani, după ce a urmat o dietă cu fructe. Ajunsese să cântărească doar 22 de kilograme!

Karolina a murit la 27 de ani, după ce a urmat o dietă cu fructe. Ajunsese să cântărească doar 22 de kilograme!

De: Irina Rasoveanu 02/10/2025 | 18:52
Karolina ajunsese să cântărească 22 de kilograme/ Sursa foto: Facebook
Un caz tulburător a făcut înconjurul mai multor țări! Karolina, o tânără de 27 de ani, s-a stins din viață mult prea devreme. Înainte să moară, aceasta ajunsese să cântărească 22 de kilograme. Problemele au început să apară după ce a ținut o dietă drastică bazată pe fructe crude. Ultima imagine cu ea este de-a dreptul îngrijorătoare.

Povestea Karolinei este una tulburătoare. Originară din Polonia, tânăra a plecat de acasă pentru a studia la Universitatea din Leeds, Marea Britanie. În timpul facultății, ea și-a schimbat complet stilul de viață, ajungând într-o stare deplorabilă.

Cum a ajuns Karolina la 22 de kilograme, înainte să moară

În timpul studiilor în Marea Britanie, Karolina a descoperit yoga și veganismul. Astfel, tânăra a decis, în 2017, să urmeze o dietă bazată doar pe fructe crude. Un astfel de regim nu conține proteine, grăsimi sau omega-3 necesare organismului.

Odată cu trecerea timpului, Karolina a slăbit din ce în ce mai mult. Îngrijorați de starea sa, părinții au decis să o aducă înapoi acasă și să o interneze într-o clinică de specialitate. Acolo, ea a urmat un tratament împotriva tulburării de alimentație.

În ciuda eforturilor părinților și a tratamentului pe care l-a urmat, tânăra și-a reluat dieta, după ce a părăsit clinica. Din acest motiv, starea sa a început să se agraveze, ajungând să cântărească doar 22 de kilograme în ultimele zile din viață.

Ultima poză făcută publică de Karolina/ Sursa foto: Facebook

Karolina a murit în Bali, acolo unde mersese să întâlnească alți adepți ai aceluiași stil de viață. Tânăra a cerut personalului hotelului să fie servită doar cu fructe, care îi erau aduse la ușa camerei. Deși se simțea rău, nu a renunțat nici în ultima clipă la dieta drastică.

La trei zile de la sosirea ei în Bali, un localnic care deținea un cafe-raw vegan a contactat complexul pentru a întreba de starea Karolinei. Cei doi plănuiseră să se întâlnească, însă tânăra nu a mai luat legătura cu el.

În cele din urmă, Karolina a fost găsită fără suflare. În raportul poliției se arată că familia credea că tânăra fusese „spălată pe creier de vegani și de rețelele sociale”, potrivit BBC.

Mai mult decât atât, una dintre prietenele sale a mărturisit că tânăra suferea de osteoporoză avansată și deficit de albumină. Aceste probleme provenite, cel mai probabil, de la dieta drastică i-au provocat edem și umflarea picioarelor.

×