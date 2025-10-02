Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei: ”Visul meu este ca ea să fie sănătoasă!”

Florin, livratorul care a emoționat o țară întreagă, și iubita lui, Luana, sunt în al nouălea cer! Ei au reușit să strângă 140.000 de euro, suma necesară pentru ca tânăra să urmeze tratamentul de care are nevoie în America. Cu lacrimi în ochi, cei doi au transmis un mesaj pentru oamenii care i-au ajutat. Vezi, în articol, prima lor reacție!

În urmă cu doi ani, viața Luanei s-a schimbat complet. Aceasta a fost lovită de o mașină în timp ce traversa trecerea de pietoni. Tânăra a reușit să supraviețuiască, dar a fost diagnosticată cu durere complexă regională. Este o afecțiune care provoacă durere severă, umflături sau sensibilitate accentuată a pielii. În cazul acestei probleme de sănătate, intervenția timpurie este esențială pentru a ameliora simptomele. Totuși, în România nu prea există soluții, iar tratamentul în afara țării este costisitor.

Cum au reacționat Luana și Florin, după ce au aflat că au strâns banii necesari

Luana a primit o șansă la vindecare în America, însă costurile tratamentului sunt mult prea mari. Pentru a-și ajuta partenera, tânărul muncește ca livrator până la 14 ore pe zi. Chiar și așa nu au reușit să adune suma necesară – 140.000 de euro.

În cele din urmă, cei doi au cerut ajutorul oamenilor, spunând că mai au nevoie de aproximativ 80.000 de euro. Povestea emoționantă a făcut înconjurul internetului, iar Luana și Florin au avut parte de o mare surpriză.

Ei bine, livratorul și iubita lui au reușit să adune întreaga sumă necesară pentru tratamentul din America. Cu lacrimi în ochi, tânărul a ținut să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la îndeplinirea visului lor.

„Încă nu realizăm unde ne aflăm, în punctul în care am ajuns. Nu avem cuvinte suficiente să ne exprimăm recunoștința. Am sperat dintotdeauna. Dacă nu speram, nu continuam lupta. Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. A fost o minune să se întâmple într-un timp atât de scurt. Nu am cuvinte să îmi exprim bucuria. Visul meu este ca ea să fie sănătoasă. Eu voi fi foarte recunoscător să o văd întorcându-se din America sănătoasă. Au fost zile în care am fost foarte obosit, dar nu a contat oboseala mea atât de mult în comparație cu cât de mare a fost suferința ei. Am mers înainte și m-am gândit întotdeauna la faptul că ea va fi bine și că trebuie să mergem înainte”, a spus Florin.

La rândul ei, Luana a transmis un mesaj emoționant pentru oamenii care au ajutat-o să facă pași spre vindecare. Tinerei nu i-a venit să creadă atunci când s-a uitat în cont și a observat câți bani s-au adunat.

„Sunt foarte fericită. Mă bucur foarte mult. Când m-am uitat în cont și am văzut suma, am zis: ‘Oare o fi adevărat, oare plec?’. Nici acum nu conștientizez că s-a ajuns la suma necesară. Mulțumim tuturor pentru tot sprijinul și pentru tot ce ne-au oferit”, a mărturisit Luana.

Citește și: Cum arată camera Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă de Mirel Dragomir. Gestul dureros făcut de părinții tinerei: “Este greu!”