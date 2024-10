Kate Middleton și Prințul William iau pauză de la îndatoririle regale. Care este motivul și când revin

Copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis – au intrat în vacanță, iar această pauză vine la momentul perfect; părinții își vor reduce din angajamentele publice pentru a dedica mai mult timp copiilor.

Vacanța școlară a celor trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton a început vineri, 18 octombrie, și durează până luni, 4 noiembrie. Toți cei trei copii frecventează Școala Lambrook și sunt elevi de zi, o schimbare față de tradiția regală de a merge la internat.

Ca elevi de zi, ei se întorc acasă în fiecare seară la Adelaide Cottage, casa cu patru dormitoare din Windsor pe care o împart cu părinții lor, scrie PEOPLE.

Deși nu este clar ce anume o să facă familia de Wales în cele două săptămâni de vacanță ale copiilor, Prințul William își va asuma probabil un program mai ușor de îndatoriri pentru a nu îi eclipsa pe regele Charles și regina Camilla, care sunt într-un turneu în Australia și Samoa.

Acest program probabil mai ușor de îndatoriri pentru Prințul de Wales, în vârstă de 42 de ani, se aliniază perfect cu vacanța școlară a copiilor.

În ceea ce o privește pe Prințesa de Wales, după ce a împărtășit într-un mesaj video emoționant pe 9 septembrie că a terminat chimioterapia, ea se întoarce treptat la muncă și la viața publică.

Ea a avut două întâlniri private la Castelul Windsor, o întâlnire fotografiată în aceeași locație pe 2 octombrie și un angajament public surpriză alături de Prințul William, în vizită la Southport, Anglia, pe 10 octombrie.

Prințesa de Wales va participa probabil împreună cu familia regală la evenimentele de Ziua Comemorării în noiembrie și va găzdui concertul anual de colinde de Crăciun în decembrie.

Prințul și Prințesa de Wales își reduc programul pentru a-si face timp pentru copiii lor, mai ales atunci când sunt în vacanța școlară. În plus, Halloween-ul cade în timpul vacanței din acest an.

În încercarea de a păstra copilăria copiilor privată, Prințul și Prințesa de Wales nu împărtășesc în mod tradițional fotografii cu George, Charlotte și Louis în costumele lor de Halloween – dar în 2019, Kate a fost văzută într-un supermarket local din Norfolk cu George și Charlotte alegând costume de Halloween.

Copiii Prinților de Wales sunt crescuți într-un mediu cât se poate de normal – și asta include mersul la colindat de Halloween, așa cum fac majoritatea copiilor.

Kate a fost deja fotografiată ducându-I pe George, Charlotte și Louis la colindat prin Londra.

De asemenea, George, Charlotte și Louis ar putea petrece timp cu verii lor – Pippa Middleton și soțul ei James Matthews sunt părinții a trei copii de aproximativ aceeași vârstă (Arthur, cel mai mare, tocmai a împlinit 6 ani, Grace are 3 ani, iar Rose, mezina familiei, are 2 ani).

Pe lângă pregătirea și participarea la Halloween, copiii familiei Wales probabil că vor fi duși la casa lor de la țară, Anmer Hall din Norfolk, unde le place să petreacă timp în aer liber.

Într-un interviu acordat podcastului Happy Mum, Happy Baby în februarie 2020, Kate a declarat că cea mai fericită este atunci când „sunt cu familia mea afară la țară și suntem cu toții murdari”. Ea a adăugat:

„Cineva m-a întrebat zilele trecute: „Ce ați vrea să își amintească copiii dumneavoastră despre copilăria lor?” Și m-am gândit că a fost o întrebare foarte bună, pentru că de fapt, dacă te gândești bine la asta, să fie faptul că stau și încerc să le fac temele la matematică și ortografie în weekend? Sau este faptul că am ieșit și am aprins un foc de tabără și am stat încercând să gătim cârnați și nu a funcționat pentru că este prea umed?”