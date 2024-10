Drama trăită de o ispită de la Insula iubirii 2024, toată viața: ”Executam tot ce îmi spunea el”

În spatele brunetei senzuale și atrăgătoare care și-a îndeplinit rolul de ispită la Insula iubirii – sezonul 8 – se află o poveste de viață tulburătoare. Tânăra este o fostă gimnastă, povestea ei de viață fiind de-a dreptul impresionantă. A fost abuzată fizic și emoțional de bărbatul alături de carea trăit timp de 15 ani, iar la un moment dat chiar a fost decisă să își pună capăt zilelor.

Ioana Zamfir este suna dintre cele ispitele din sezonul 8 de la Insula iubirii 2024. Bruneta s-a făcut remarcată datorită frumuseții sale, însă puțini sunt cei care știu povestea din spatele femeii atrăgătoare și senzuale. În prezent, tânăra este pictoriță și antrenoare de fitness.

Încă de la o vârstă fragedă, Ioana Zamfir a fost greu încercată de viață. La vârsta de 6 ani a fost trimisă de părinții ei să practice un sport de performanță și a ajuns la Onești, acolo unde a început să facă gimnastică. A muncit din greu în sala de antrenamente, iar roadele efortului său nu au întârziat să apară. A devenit campioană națională la gimnastică și avea toate șansele să devină o mare sportivă a lumii. NU RATA: Eric de la Insula Iubirii a făcut o nouă cucerire. Micuţa tatuată i-a sucit minţile!

Privind în urmă, Ioana își aduce aminte abuzurile și chinul la care era supusă de antrenorul ei. Prima palmă a primit-o la vârsta de 8-9 ani: ”Primul pumn, primul dos de palmă, cred că a fost la 8-9 ani. Așa mai violent a fost atunci.”, își amintește Ioana Zamfir.

La 13 ani a decis să se retragă din sportul pe care l-a îndrăgit timp de 7 ani. Viața a continuat să-i ofere lecții, de data aceasta tot din partea unei figuri masculine. La vârsta de 14 ani s-a îndrăgostit de un bărbat cu 20 de ani mai mare decât ea. A fost abuzată psihic și fizic timp de 15 ani. Pe toate durata relației, bărbatul a manipulat-o emoțional și a încercat să capete putere asupra ei, făcând-o să creadă că este proprietatea lui privată.

Ioana nu avea voie să iasă singură din casă, să își facă prieteni și nu avea voie să vorbească atunci când era în vizită la familia lui. În prezent, fosta ispită de la Insula iubirii trăiește o viață liniștită, călătorește destul de des, iubește plimbările în natură. Iubește să picteze, iar în timpul rămas este antrenoare de fitness. NU RATA: Bianca nu a scăpat de suferință după Insula iubirii! Ce a trăit în Casa Iubirii, după ce a aflat ce a făcut Patrick

„Din păcate, viața mea nu a început așa… Toate lecțiile le-am primit destul de devreme. Am fost abuzată fizic. (…) Am fost abuzată de două ori. Am fost invitată de către el să discutăm despre ce s-a întâmplat prima dată pentru că și el era atunci, avea 40 de ani… (…) să se asigure că nu o să spun nimănui. De acolo s-a întâmplat încă o dată. Eu voiam să îl mulțumesc pe el și să mă ridic la nivelul așteptărilor lui și executam tot ce spunea.(…) A fost destul de dură experiența asta pentru că pune amprenta pe tine.”, a mai spus Ioana Zamfir.