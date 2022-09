Kira Hagi a dat lovitura! În ce film va juca fiica lui Gică Hagi

Kira Hagi (26 de ani) a dezvăluit că a primit rolul principal pentru Enescu- Geniul și Prințesa. Fiica lui Gică Hagi (57 de ani) a terminat filmările pentru peliculă și abia așteaptă să vadă rezultatul final pe marile ecrane din România.

Gică Hagi se poate declara un tată mândru. Cu o fiică actriță și un fiu care vrea să-i calce pe urme în fotbalul românesc, bucuria „Regelui” va fi maximă atunci când își va vedea „Prințesa” în cinematografe!

Școlită tocmai la New York Academy și deja cunoscută în domeniu, Kira Hagi a prins rolul cel mare într-un film care surprinde viața lui George Enescu. Anunțul a venit chiar de la vedetă care, din cale afară de fericită, a postat imediat pe rețelele de socializare marele anunț.

„Tocmai s-au încheiat filmările la Film Enescu- Geniul și Prințesa, un film despre viața și iubirile compozitorului. După Martha Bibescu, am descoperit și investigat cu această ocazie o (altă) femeie emblematică a perioadei interbelice. Ce vreau să vă spun este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanță, dar şi corespondent de război, în al Doilea Război Mondial.

Urmăriți pagina oficială a filmului pentru mai multe detalii. Eu una abia aștept premiera! 😆👑💕”, a dezvăluit Kira Hagi pe pagina sa oficială de Facebook.

Când și-a făcut debutul Kira Hagi în actorie

În anul 2014, Kira Hagi a apărut în filmul „București, te iubesc”, unde a jucat rolul Marei. Printre cele mai notabile puncte ale carierei sale a fost momentul în care a primit un rol în filmul „Între chin și amin”.

În anul 2021, fiica lui Gică Hagi și-a făcut debutul și în televiziune, unde a ajuns să fie prezentatoare pentru „Smart is the new cool”. (CITEȘTE ȘI: Kira Hagi a recunoscut cum și-a ales meseria de actriță: ”La 12 ani, tata ne-a așezat și pe mine și pe Ianis la masă… ”)