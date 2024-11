Kira Hagi, apariție senzațională! Rochia roșie ca focul i-a evidențiat formele feminine

Kira Hagi a atras toate privirile cu cea mai recentă apariție incendiară din cadrul evenimentului de promovare a filmului „Enescu-Geniul și Prințesa”, unde fiica lui Gică Hagi interpretează rolul prințesei Alice Cantacuzino. Privind ținuta aleasă, putem spune că și-a luat rolul de prințesă în serios, iar tânăra a făcut furori cu rochia roșie ca focul pe care a ales-o.

Kira Hagi a publicat pe rețelele de socializare fotografiile în care apare îmbrăcată într-o rochie lungă, roșie ca focul și decoltată. Apariția incendiară a atras toate privirile, iar rafinamentul fiicei celebrului sportiv a fost la cote maxime.

După cum vă spuneam, Kira Hagi a ales să participe la evenimentul care s-a desfășurat la Opera Națională din Capitală, purtând o rochie roșie, elegantă, la care a adăugat un bolero din blană scurt, negru.

Filmările filmului „Enescu-Geniul și Prințesa” s-au finalizat la sfârșitul anului 2022, iar în acea perioadă, Kira Hagi declara că se simte onorată să facă parte din proiect, alături de marii actori ai cinematografiei românești, precum Cezara Dafinescu sau Constantin Codrescu.

CITEȘTE ȘI: Bat clopotele de nuntă în familia lui Gică Hagi! Fiica sa, Kira, a fost cerută în căsătorie

Fiica lui Gheorghe Hagi a absolvit Academia de Film din New York și a debutat în scurtmetrajul „București, te iubesc!” (2014). Kira Hagi este pasionată și de teatru, însă preferă mai mult cinematografia.

„Tata a fost destul de surprins, dar fericit că vreau să mă dedic unei meserii. Eu am vrut să plec în America de la 14 ani, să trăiesc visul american. Nu voiam să mă întorc. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în cinematografie şi acolo industria este uriaşă. Dar odată ce am ajuns acolo am realizat că nu doresc să trăiesc visul american, ci visul meu. Nu am putut sta departe de ţara mea, de ai mei, de cultura mea”, a spus Kira pentru Antena 3.