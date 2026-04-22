Kira Kiralina, extraordinara pisică supranumită „ursoaica din Bucovina”, cucerește Europa și Scandinavia

De: Paul Hangerli 22/04/2026 | 07:20
Kira Kiralina câștigă titlu după titlu, sursa-colaj CANCAN.RO

Kira Kiralina, una dintre cele mai premiate pisici din România și din lume, își confirmă din nou statutul de elită în competițiile internaționale. După titlul european obținut în Austria, felina a impresionat din nou în Danemarca, câștigând una dintre cele mai dificile distincții din circuitul felin european.

Pisica supranumită „ursoaica din Bucovina”

Kira Kiralina, vedeta pisicăriei Felisa Bucovina, a devenit un nume de referință în lumea competițiilor feline internaționale. După ce în 2025 a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume, parcursul său a continuat cu rezultate remarcabile.

În februarie 2026, a obținut titlul de Central European Winner în Austria, fiind considerată cea mai frumoasă pisică din Europa. Această distincție a confirmat poziția sa în topul celor mai valoroase exemplare feline la nivel internațional.

Victorie într-o competiție extrem de dificilă

Succesul recent din Danemarca a consolidat reputația Kirei. Felina a câștigat titlul de FIFe ( Fédération Internationale Féline) Scandinavian Winner 2026, într-o competiție considerată printre cele mai exigente din Europa. Evenimentul a reunit 798 de pisici, dintre care 212 au concurat în aceeași categorie, ceea ce evidențiază nivelul ridicat al întrecerii. Concurența este foarte puternică, iar criteriile de evaluare sunt stricte pisicile fiind apreciate în funcție de aspectul fizic, respectarea standardului rasei, condiția generală și comportament.

Țările scandinave au o tradiție de peste 100 de ani în creșterea și selecția felinelor, fiind recunoscute pentru standardele exigente, ceea ce face această victorie cu atât mai valoroasă.

Rezultatele obținute de Kira Kiralina reflectă evoluția spectaculoasă a crescătorilor din România în ultimele două decenii. Prin pasiune, investiții și profesionalism, aceștia au reușit să se impună într-un domeniu dominat tradițional de țări cu experiență îndelungată. Prin noul titlu câștigat, pisica Kira devine un ambasador al excelenței românești în competițiile internaționale.

Ce rasă este Kira Kiralina?

Kira Kiralina este o pisică din rasa British Longhair, o rasă apreciată pentru aspectul său elegant și blana bogată.

Această rasă reprezintă varianta cu păr lung a British Shorthair și se remarcă printr-o blană densă, moale și pufoasă. Pisicile British Longhair au un corp robust, bine proporționat, cu o constituție solidă, ceea ce le oferă un aspect de „ursuleț”, motiv pentru care Kira a primit porecla „ursoaica din Bucovina”.

Fața este rotundă, cu obraji plini, iar ochii sunt mari și expresivi, contribuind la aspectul lor blând și impunător. Blana poate avea diferite culori și modele, însă toate exemplarele de top se remarcă prin textura excelentă a firului de păr și prin îngrijirea impecabilă.

Când va putea fi văzută în România?

În competițiile internaționale, această rasă este evaluată după criterii stricte, precum respectarea standardului rasei, proporțiile corpului, calitatea blănii și expresia generală. Kira Kiralina se evidențiază printr-un nivel foarte ridicat în toate aceste aspecte, ceea ce explică succesul său la cele mai importante concursuri feline din Europa. Numele pisicii este inspirat din faimoasa nuvelă a lui Panait Istrati.

Kira Kiralina este născută la Iași și va putea fi admirată de publicul larg pe 17 mai 2026, la Moldova Mall. Turneul de prezentare va reuni și alte pisici premiate internațional, oferind iubitorilor de animale ocazia de a descoperi exemplare de top din diverse rase.

