Klaus Iohannis, primele declarații oficiale după anularea alegerilor: ”Este o situație nemaiîntâlnită! Să ne amintim cum s-a ajuns aici”

Curtea Constituțională a României (CCR) a luat astăzi, 6 decembrie 2024, o decizie fără precedent, anulând în unanimitate rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurate pe 24 noiembrie. Decizia vine în contextul unor nereguli grave semnalate în desfășurarea procesului electoral, inclusiv acuzații de influență externă și de încălcare a legislației privind finanțarea campaniei electorale.

Potrivit CCR, întregul proces electoral va fi reluat de la zero, iar Guvernul, care urmează să fie format după validarea noilor alegeri parlamentare, va stabili un nou calendar electoral. Această hotărâre a generat o situație fără precedent în politica românească, punând sub semnul întrebării stabilitatea proceselor democratice din țară.

Decizia CCR a generat un șoc pe scena politică românească, alimentând speculațiile privind posibilele alianțe și repoziționări între partidele politice. În același timp, cazul ridică întrebări importante despre vulnerabilitățile procesului electoral și despre mecanismele prin care influențele externe pot fi prevenite.

După decizia CCR, atenția se îndreaptă către următorii pași instituționali. Conform Constituției, mandatul actualului președinte, Klaus Iohannis, va continua până când un nou președinte va fi ales și va depune jurământul. Între timp, procesul electoral pentru desemnarea noului președinte va fi organizat doar după ce Parlamentul nou-ales va fi constituit și un guvern va fi instalat.

Klaus Iohannis a făcut primele declarații după această decizie, subliniind că situația, deși fără precedent, va fi gestionată în conformitate cu Constituția, procesul electoral urmând să fie reluat integral după constituirea noului Guvern.

„Curtea Constituținală a României a decis să anuleze alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în aceste zile. Decizia Curții Constituționale este obligatorie pentru toată lumea și noi toți ne conformăm. Este o situație nemaiîntâlnită până acum și cred că este bine să ne amintim cum s-a ajuns aici. La scurt timp după primul tur al alegerilor locale, am primit semnale, la început doar telefonice, de la servicii, că anumite lucruri sunt ciudate. Am dispus imediat să se aprofundeze, să se verifice tot ce poate fi verificat, și în scurt timp am primit informările scrise. Am fost foarte îngrijorat de ce am citit acolo și am convocat, de urgență, ședința Consiliului Superm de Apărare a țării. Acolo am avut patru materiale de la SRI, de la SIE, de la STS și de la MAI, materiale pe care, între timp, le cunoașteți. CSAT a luat act de aceste materiale, le-a discutat și concluziile au fost grave.

Am dat un comunicat în sinteză a chestiunilor care au fost găsite atunci. Un candidat a beneficiat nelegal de promovare electorală masivă în cele două zile când acest lucru e interzis. Același candidat a declarat cheltuielile pentru campanie 0, cu toate că a derulat o campanie foarte sofisticată. Am primit informațiile de la servicii că această campanie a fost sprijinită dintr-un stat străin de interesele României. Sunt lucruri grave. La puține zile după un grup relevant de organizații neguvernamentale mi-a cerut declasificarea și publicarea materialelor din ședința CSAT. După discuții s-a convenit declasificarea lor și publicarea lor. Toată lumea a putut să vadă ce s-a discutat acolo. Este important de reținut că CSAT nu are atribuții în domeniul alegerilor, dar semnalele care au parvenit CSAT că această campanie a fost sprijinită ilegal din afara țării ne-a dus la concluzia că avem de-a face cu o chestiune de securitate națională și asta e tema CSAT.

După mai multe contestații din diverse părți trimise către CCR, astăzi CCR a decis că se anulează toată procedura alegerilor. Ce urmează este întrebarea. Urmează după validarea alegerilor parlamentare convocarea noului Parlament, de consultări cu partidele parlamentare și constituirea noului guvern al României. Noul guvern va stabili noi date la care se vor desfășura cele două tururi.

Ce fac eu? Potrivit art. 83 din Constituție eu rămân în mandat până când va fi ales un nou președinte al României. Când noul președinte va depune jurământul eu voi pleca de aici și nu voi fi prim-ministru. Nu vreau asta. Vreau decât să duc acest mandat la un bun sfârșit. Mă voi implica ca și până acum pentru România și români. România este o țară stabilă, sigură, solidă. România rămâne un aliat sigur, solid și e foarte important să știm cu toții că România nu e în dificultate” , a transmis Klaus Iohannis.