Klaus Iohannis și Joe Biden, întâlnire la Summitul NATO! „L-am invitat în România”

Klaus Iohannis și Joe Biden s-au întâlnit la Summitul NATO de la Bruxelles. Potrivit spuselor președintelui României, Joe Biden s-a arătat încântat de o vizită în România și interesat de întărirea parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Klaus Iohannis a declarat că în timpul Summitul NATO de la Bruxelles a avut două discuții cu Joe Biden. Se pare că cei doi au vorbit despre parteneriatul strategic dintre România și SUA, iar președintele american a acceptat o vizită în România, în viitor. (CITEȘTE ȘI: FOTOGRAFIA PUBLICATĂ DE KLAUS IOHANNIS DE ZIUA COPILULUI. CUM ARĂTA ÎN TINEREȚE)

„Am avut două discuții scurte cu președintele Biden. Prima a fost chiar la început, unde împreună cu președintele Duda am ținut să-l salutăm pe președintele Biden, să ne exprimăm mulțumirea față de prezența domniei sale în summitul B9. A fost o prezență consistentă, a avut un discurs foarte solid, și, evident, am dorit să ne asigurăm că în continuare avem un parteneriat strategic foarte solid, și că avem întreaga atenție a parteneriatului strategic, Statele Unite ale Americii pentru flancul estic.

Președintele Biden ne-a asigurat că se implică în mod deosebit și foarte mult pentru a sprijini România și Polonia, pentru a îmbunătăți această relație.

În cea de-a doua discuție pe care am avut-o cu președintele Biden, spre finalul summitului, l-am invitat în România, i-am spus că îmi doresc să continuăm discuția foarte bună pe care am început-o în 2015, atunci când am avut prima întâlnire și era vicepreședinte, și că îmi doresc foarte mult să întărim parteneriatul strategic dintre România și SUA. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire și m-a asigurat încă o dată de faptul că este foarte dedicat acestui parteneriat.”, a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, s-a întâlnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din România, Polonia, Lituania, Letonia şi Estonia, afirmă un oficial de la Washington.

Sursa foto: presidency.ro