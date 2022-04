Klopp cere prudență în returul cu Villarreal: „Acolo va fi o atmosferă dificilă pentru noi!”

În ciuda victoriei cu scorul de 2-0 obținută de elevii săi în manșa tur a semifinalei Champions League cu Villarrreal, Jurgen Klopp, a declarat la finalul partidei de pe „Anfield” că soarta calificării nu este încă decisă.

Tehnicianul „cormoranilor” a cerut prudență și concentrare maximă în returul din Spania care va avea loc pe 3 mai de la ora 22:00.

„ A fost un meci extraordinar, să fiu sincer. Mi-a plăcut foarte mult jocul nostru și în prima repriză, chiar dacă n-am înscris. A fost singura problemă pe care am avut-o în această seară. În rest, i-am redus la tăcere, era important, pentru că reprezentau o amenințare pe contraatac. Am încercat să creăm ocazii, să jucăm direct, să îmbinăm lucrurile. Au fost multe momente bune, ambele goluri au fost remarcabile. Puteam să marcăm și golul trei, dar de la un anumit moment încolo a avut logică doar să controlăm jocul și asta am făcut. Nu s-a întâmplat nimic încă. Joci un joc și e 2-0 la pauză, trebuie să fii complet în alertă, trebuie să fii 100% într-o dispoziție potrivită să joci în a doua repriză așa cum ai jucat prima. Nu avem nimic de apărat, dacă facem asta oferim imediat toate avantajele pe care le-am fi putut avea. Știm că mergem acolo și va fi o atmosferă dificilă pentru noi, diferită de cea din această seară. Acei jucători, ați văzut-o în seara asta, se luptă pentru antrenor cu tot ce au. Ceea ce mi-a plăcut a fost că toată lumea poate vedea că ne luptăm cu tot ce avem și este mereu la fel. Dacă ne înving cu un rezultat care îi aduce în finală, atunci merită și, dacă nu, atunci merităm”, a declarat Jurgen Klopp, antrenorul celor de la Liverpool.

„Cormoranii” au făcut un meci solid şi au rezolvat meciul în doar două minute, impunându-se grație autogolului lui Pervis Estupinan (min.53) şi a reuşitei lui Sadio Mane (min. 55), partida terminându-se cu 2-0.

Returul acestei semifinale se va disputa pe „Estadio de la Ceramica” pe 3 mai 2022.