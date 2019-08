Klopp spectaculos după ce Liverpool câștigat Supercupa Europei: „Este o performanță strălucitoare!”

Jurgen Klopp, antrenorul principal al formației Liverpool, a ținut – la finalul Supercupei Europei, câștigată de elevii săi în fața rivalilor din Premier League, Chelsea, la penalty-uri – să evidențieze prestația bună a brigăzii feminine care a condus duelul.

Meciul a fost arbitrat de o brigadă feminină, cu franţuzoaica Stephanie Frappart, la centru ajutată de compatrioata ei Manuela Nicolosi şi de irlandeza Michelle O’Neal, la cele două linii.

„Le-am spus după meci că dacă am fi jucat cum au arbitrat ele, am fi câştigat cu 6-0. Este opinia mea absolută. Au făcut un meci strălucitor. Dar le-am spus şi că nu sunt fericit cu decizia de la penalti deoarece tot nu sunt sigur că a fost penalty, dar nu mai are nicio importanţă. Au fost foarte bune. Orice ai fi putut gândi înainte de meci, a fost o presiune ca în iad asupra lor, la acest moment instoric. Ca să fiu sincer, am tot respectul pentru faptul că au fost calme şi au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă, să decidă lucruri importante într-un meci foarte dificil şi foarte intens. A fost o performanţă strălucitoare”, a declarat Jurgen Klopp.

Meci de poveste

Liverpool şi Chelsea au oferit un meci de poveste în Supercupa Europei. Deţinătoarea Ligii Campionilor s-a impus cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce în primele 120 de minute scorul a fost 2-2.

Pentru Liverpool au marcat Mane (min. 48 şi 95) respectiv Giroud (min.36), Jorginho (min. 101- pen).

La penalty-uri au înscris Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold, Salah respectiv Jorginho, Barkley, Mount, Emerson. A ratat doar Abraham, care a încheiat cele cinci serii de penalty-uri.

Pentru Liverpool este pentru a patra oară când câștigă Supercupa Europei, după ediţiile din 1977, 2001 şi 2005. De asemenea, a fost pentru prima dată când o brigadă feminină a condus un eveniment major masculin organizat de UEFA.