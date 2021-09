Kylie Jenner s-a pozat cu burtica de gravidă la vedere. Vedeta este la a doua sarcină și arată impecabil

Kylie Jenner este însărcinată cu al doilea copil. La cererea fanilor, vedeta și-a lăsat burtica ”dezgolită” într-o sesiune foto atipică pentru o gravidă.

Starul din ”Keeping Up With The Kardashians” se pregătește să aducă pe lume al doilea copil. Cu 269 milioane de urmăritori pe Instagram, Kylie Jenner a încins rețeaua de socializare în timpul unei ședințe foto. Vedeta se pregătește pentru toamnă în stilul caracteristic cu care a adunat milioane de aprecieri.

Kylie Jenner, sexy mămica este pregătită pentru al doilea copil

(VEZI ȘI:KIM KARDASHIAN, GAFĂ URIAȘĂ DE ZIUA SURORII SALE. AMUZATĂ, KOURTNEY KARDASHIAN A PUBLICAT IMAGINILE RUȘINOASE | FOTO)

Kylie Jenner și rapper-ul Travi Scott sunt părinții micuței Stormi Webster, iar acum se pregătesc pentru ”runda a doua”. Kylie Jenner își expune cu mândrie burtica de gravidă, mai ales că sexy mămica arată într-un mare fel la doar căteva luni înainte de naștere.

Vedeta și-a lăsat burtica la vedere și a purtat un top de culoare bej, o pereche de pantaloni și un palton în ton cu anotimpul.

Are 24 de ani, iar în martie 2019, Forbes Magazine a inclus-o pe Kylie Jenner pe lista bilionarilor.. Deține propriul brand de cosmetice ”Kylie Cosmetics”, cu o valoare estimată la peste 800 milioane de dolari.

(VEZI ȘI:CÂTE OPERAȚII ESTETICE ARE, DE FAPT, KHLOE KARDASHIAN. SORA LUI KIM KARDASHIAN A DEZVĂLUIT DE CÂTE ORI S-A LĂSAT PE MÂNA MEDICILOR)

În 2020, vedeta a declarat că își dorește șase copii.

De curând, faimoasa Kylie Jenner și-a lansat propriul brand cosmetic dedicat bebelușilor. Alături de micuța Stormi, vedeta și-a prezentat noile creații:

”Sunt mândră să vă prezint ”Kylie baby”. A fost visul meu de a dezvolta o gamă curată și sigură pentru bebeluși când am devenit mămică. Cu toții ne dorim tot ce este mai bun pentru cei mici, așa că am creat această linie vegană. Sunt tare mândră de ceea ce a ieșit”, a mărturisit Kylie Jenner pe Instagram

Sursa foto: Instagram.ro