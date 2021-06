Câte operații estetice are, de fapt, Khloe Kardashian. Sora lui Kim Kardashian a dezvăluit de câte ori s-a lăsat pe mâna medicilor

Surorile Kardashian nu mai au nevoie de nicio prezentare. De-a lungul anilor, datorită emisiunii pe care au avut-o, dar și contractelor de imagine fetele lui Kris Jenner au devenit adevărate modele pentru femeile din întreaga lume. Fie că vorbim despre operațiile estetice pe care și le-au făcut și care au devenit un adevărat trend în rândul sexului frumos, fie că vorbim despre produsele de make-up pe care le-au lansat, surorile Kardashian au fost mereu în prim plan.

Și, dacă tot am amintit de operații estetice, acestea mereu au fost subiect controversat în rândul femeilor din clanul Kardashian-Jenner. Nu de puține ori au apelat la bagheta magică a medicilor esteticieni,dar când au fost întrebate dacă au intervenit într-un fel s-au eschivat în a oferi un răspuns cert.

Câte operații estetice are, de fapt, Khloe Kardashian

Iată că, acum, Khloe Kardashian a recunoscut faptul că medicii esteticieni au ajutat-o să arate perfect. Deși s-a luptat mulți ani cu kilogramele în plus, Khloe a reușit să-și sculpteze trupul exact așa cum și-a dorit. Antrenamentele draconice și dieta au fost cele care au ajutat-o să devină la 36 de ani cea mai bună versiune a ei.

Și la nivelul feței s-au produs câteva modificări, vedeta a suferit doar o operație de rinoplastie și nu multiple intervenții, așa cum a fost acuzată.

„În cazul meu toată lumea spune: ”Doamne, doar ce și-a făcut al treilea transplant de față”, dar am doar o rinoplastie și lumea e atât de supărată pentru că nu vorbesc despre asta. Mi-am mai făcut injecții, desigur, dar nu Botox. Am reacționat rău la Botox”,”, a afirmat Khloe Kardashian în emisiunea Kipping Up With The Kardashians.

