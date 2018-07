Kylie Jenner, transformare uluitoare! Vedeta și-a scos acidul hialuronic din buze

Kylie Jenner a luat o decizie radicală! Vedeta a ajuns pe mâna medicilor esteticieni pentru a-și scoate acidul hialuronic din buze. (Oferta speciala playstation)

Prima oară când și-a mărit Kylie Jenner buzele a fost la vârsta de 17 ani. Vedeta a trecut pragul medicilor esteticieni, cu acordul părinților, iar de atunci a devenit dependentă de acidul hialuronic. Acum însă Kylie Jenner și-a surprins fanii și a hotărât să-și scoată acidul hialuronic din buze. (CITEȘTE ȘI: KYLIE JENNER, GAFA VESTIMENTARA DE PROPORTII. MAI E CEVA DE VAZUT?)

”Arată precum Kylie de odinioară. Nu știu cum a reușit.”, a comentat un internaut în dreptul unei fotografii recente cu vedeta.

Moment în care Kylie i-a replicat: ”Mi-am scos toate fillerele”.

Kylie Jenner a devenit mămică în februarie

În vârstă de 20 de ani, Kylie Jenner a devenit mamă în secret în luna februarie, după ce a ținut doar pentru ea și apropiați minunea sarcinii pe care a trăit-o. (VEZI ȘI: KYLIE JENNER A PREZENTAT-O LUMII ÎNTREGI PE FIICA EI! DETALIUL LA CARE ȘI-AU OPRIT TOȚI PRIVIREA)

„Îmi pare rău că v-am lăsat în întuneric pe toată perioada acestor speculaţii. Înţeleg că sunteţi obişnuiţi să fiţi alături de mine prin toate aventurile prin care trec. Am vrut să nu arăt sarcina lumii întregi. Ştiam că trebuie să mă pregătesc pentru rolul vieţii mele în cel mai pozitiv, sănătos şi fără stres mod posibil. Nu am pus la cale niciun moment plătit pentru a dezvălui asta. Ştiam că bebeluşul va simţi fiecare stres şi emoţie aşa că am făcut asta pentru viaţa şi fericirea noastră.

Sarcina a fost cea mai frumoasă perioadă şi o experienţă care îţi schimbă viaţa şi o să-mi fie dor de asta. Îmi apreciez prietenii şi familia care m-au ajutat să fac acest moment special cât mai privat. Frumoasa şi sănătoasa mea fetiţă a venit pe lume pe 1 februarie şi abia aşteptam să împărtăşesc această veste. Nu am crezut că pot simţi o asemenea iubire şi fericire. Vă mulţumesc pentru înţelegere", a scris Kylie Jenner, pe Instagram.