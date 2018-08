La 42 de ani, Fuego simte că întinerește! Azi e ziua de naștere a artistului!

Muzica românească e în mare sărbătoare azi. Andra, Ovi și, desigur, trubadurul romantic, Paul Surugiu-Fuego, își celebrează ziua de naștere. Fuego va sărbători prin muncă, pentru că-i place să fie înconjurat de oamenii care-l iubesc și-i apreciază muzica. Spune, în exclusivitate pentru CANCAN, că întinerește și că simte că merge invers parcă, de la mulți spre puțini ani. Artistul care se bucură de mare succes în prezent este reprezentantul unui gen iubit de public, muzica ușoară, genul pop, deloc comercial și puțin difuzat la radio, în ciuda melodicității și a mesajelor speciale.

Fuego are public de toate vârstele și face o performanță pe care mulți n-ar putea să o realizeze, de 11 ani. Adună, în țară, săli pline, acolo unde publicul e mai receptiv, mai pretențios și mai puțin înstărit ca în capitală. Și fără o promovare excesivă, reușește să pună producții impresionante în scenă și să lanseze melodii de colecție. În 2017 a scos pe piață un musical audio alături de Jolt Kerestely, iar de Crăciun pregătește un nou album unic, în stilu-i caracteristic, pentru turneul național ce va ține din 3 în 29 decembrie. Iată ce ne-a mărturisit artististul inimilor și al aplauzelor:

“Super 42! Uneori nu-mi vine nici mie să cred cum au zburat anii aceștia! Am încercat să-i fac strălucitori, să-mi fac părinții mândri, să-mi pot dovedi mie că pot! Simt cu fiecare moment ce trece că devin mai tânăr și că spiritul meu are o mulțime de idei și de povești de dăruit publicului! Sunt liniștit, sunt împăcat cu mine și cred că tot ce am trăit a pus în mine cele mai potrivite nuanțe.

Nici dorințe majore nu am. Vreau privirile și zâmbetele celor dragi să mă bucure cât mai mult timp, vreau să pot face muzică și ea să ajungă la oameni, vreau să pot ajuta în continuare și să pot fi eu, sincer și deschis, așa cum mă cunosc și cum mă iubesc oamenii. Vârsta e doar o cifră și cred că toți dintre noi ar trebui să vedem dincolo de ani, cum suntem și ce trăim noi cu noi! Mulțumesc tuturor pentru urări și vă invit azi, pe pagina mea de Facebook, de la ora 16.00, unde lansez super piesa ZIUA MEA!”, a spus artistul.