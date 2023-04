La 8 ani era bătută de „Magicianul” Marian Râlea, de la Abracadabra. Otilia a devenit femeie și vorbește despre traumă: „M-a lovit cât a putut el de tare peste față”

În urmă cu ceva ani, „Magicianul” Marian Râlea și gașca de la Abracadabra făceau furori. Un fel de Gașca Zurli a anilor 2000, aceștia reușeau să adune în fața scenei sute de copii dornici și entuziasmați să vadă trucurile lui Marian Râlea și să se distreze alături de cei din trupa Abracadabra. Însă, se pare că nu pentru toată lumea „Magicianul” Marian Râlea a fost personajul pozitiv din poveste, chiar din contră. O tânără a povestit interacțiunea traumatizantă pe care a avut-o cu celebrul magician.

Otilia din Alexandria s-a numărat și ea printre miile de copii ce erau fascinați de „Magicianul” Marian Râlea. Pe vremea când avea doar opt ani a reușit să participe la un spectacol al acestuia, însă ce trebuia să fie cea mai fericită zi din viața ei s-a transformat rapid într-un coșmar, ce a lăsat semne adânci. Întreaga experiență a marcat-o atât de tare pe Otilia, încât abia atunci când a ajuns la vârsta maturității a avut curajul să povestească tot ce a pățit în urmă cu mulți ani.

Cum spuneam, totul se întâmplă pe vreme când Otilia avea numai 8 ani. Aceasta a mers la unul dintre spectacolele susținute de „Magicianul” Marian Râlea și gașca de la Abracadabra. La început totul părea ca un basm, un vis devenit realitate, însă finalul i-a adus Otiliei câteva palme peste față, venite chiar din partea celebrului magician.

„E o poveste tristă, în care eu am fost implicată direct și de care, de rușinea, de dezamăgirea și de frica pe care am simțit-o, știu de ea doar câțiva prieteni foarte apropiați. Părinții mei probabil vor citi și vor afla de aici… Dar acum mă consider suficient de puternică încât să rememorez și să și detaliez ce s-a întâmplat. Ei bine…da, eu sunt un copil pe care așa-zisul marele iubitor de copii Marian Râlea l-a bătut. Mai bine zis care a primit de la «Magi» doua dosuri de palme, extrem de grele, peste față și urechi.

Aveam opt ani, elevă în clasa a doua la o școala din Alexandria. Trupa Abracadabra, împreuna cu Magicianul Marian Ralea, avea un spectacol la Casa de Cultura din oraș, unde am participat și eu cu clasa mea. Stăteam în rândul al doilea, fix în fața scenei. Magicianul interacționa cu copiii din sală. Eu eram un copil extrem de energic și de curajos, făceam teatru la Palatul Copiilor, nu aveam niciun pic de trac. Ridicam mâna și răspundeam prima la toate întrebările Magicianului. Dădeam răspunsuri haioase, intrasem în jocul lui cu copiii.

La un moment dat m-a luat pe scena. Tot spectacolul am fost o mică vedetă. Eram «ajutorarea lui Magi». M-a îmbrăcat în Prințesă, în vrăjitoare, am ras, am dansat alături de Mica, Andreea și Ducu, idolii mei… Eram cel mai fericit copil din lume. Așa simțeam în acele momente. Eu, o fetița din Alexandria, tocmai eu, să îl ajut pe Magician să susțină un spectacol întreg”, își începe Otilia povestea.

„M-a lovit cât a putut el de tare”

Finalul spectacolului avea să îi distrugă toată bucuria Otiliei. După ce s-a bucurat de atenția de pe scenă, după ce a relaționat cu magicianul întreg show-ul, Otilia avea să aibă parte de un deznodământ tragic. În euforia momentului, fetița i-a cerut un poster și un autograf „Magicianul” Marian Râlea. Acest lucru i-a semnat sentința. Asta, plus un mic gest care pare că l-a ofensat teribil pe celebrul magician.

Mai exact, Marian Râlea a refuzat să ofere un autograf fetiței de opt ani și a trimis-o să își cumpere sigură posterul pe care îl voia. Faptul că Otilia i-a bătut obrazul, l-a enervat teribil pe Marian Râlea, care nu a stat mult pe gânduri și a „răsplătit-o” cu două palme peste față, date „cât a putut el de tare”.

„Se termina spectacolul. Acum, magicianul anunța că putem cumpără postere cu Abracadabra de la ieșire. Eu m-am dus la el și l-am rugat să-mi dea și mie un poster cu autograf. El, care până atunci râsese tot spectacolul cu mine și cu sutele de copii din sala, dintr-o dată, cu o voce foarte sobră, îmi spune: «Dar du-te, Dragă, și cumpără-ți de la ieșire! Ce-ar însemna să va dau la toți postere gratis?»

Eu, care nu știu de unde naiba tocmai învățasem un gest nu prea frumos, mi-am dus degetul la obraz, ca și cum i-as fi bătut obrazul… Na… un copil de 8 ani… așa am făcut, recunosc!

Ei bine, în secunda doi, Magicianul m-a lovit cât a putut el de tare, de doua ori, cu palma și cu dosul palmei peste toată fața și peste urechi, zicându-mi: «Nesimțito, la obraz să-i faci lu’ măta și lu’ tacto, nu mie! Marș acasă, nesimțito».

Atât… atât am avut să povestesc… Am ajuns acasă și am fost întrebata de părinți cum a fost la spectacolul cu Abracadabra, pe care îl așteptam atât de mult. Le-am spus că a fost foarte frumos și că m-am simțit minunat”, mai spune Otilia.

