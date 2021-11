Ce înseamnă pentru Marian Râlea celebritatea: „Nu mi-am dorit niciodată să epatez”

Marian Râlea este unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați actori din România. În cadrul unui interviu recent, artistul în vârstă de 63 de ani a vorbit despre celebritatea pe care a căpătat-o de-a lungul timpului datorită talentului său inegalabil.

Marian Râlea a cucerit o lume întreagă grație emisiunii pentru copii ”Abracadabra”. Totodată acesta este cunoscut şi pentru rolurile pe care le-a interpretat pe scenă, dar și pentru personajele din seriale de televiziune care s-au bucurat de un mare succes.

Deși se bucură de faimă, Marian Râlea a mărturisit, pentru revista Viva, că acest lucru nu l-a schimbat ci din contră a rămas un om modest.

”Există şi anumite momente în viaţa actorului care sunt numai ale lui”

Marian Râlea a recunoscut faptul că de multe ori și-a dorit să treacă neobservat.

”Da, tot timpul! Sunt un om modest şi nu mi-am dorit niciodată să epatez sau să mi se audă vocea tare pe stradă, în metrou. De cealaltă parte există şi anumite momente în viaţa actorului care sunt numai ale lui, şi atunci sigur că poate te deranjează cineva care strigă după tine Magi, Magi sau Mitu, sau Sile, dar în momentul în care îi vezi cum zâmbesc când te salută, cât de bucuroşi sunt că te-au întâlnit, îţi transmit şi tie starea şi îţi dai seama că nu îţi mai aparţii, le aparţii lor”, a mărturisit artistul.

Cât despre regretele sale, Marian Râlea a povestit: ”Ce regrete să mai am? Timpul a trecut, asta a fost viaţa, am fost preocupat de această poveste a scenei, a filmului, dar nu am niciun regret”.

Marian Râlea, dezvăluiri despre viaţa sa

Marian Râlea (63 ani) și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant și a vorbit despre întrebarea de pe buzele tuturor: ”De ce nu are magicianul Maria Râlea copii?”. Iată ce a spus actorul: ”Păi am avut atât de mulţi copii, încât ce să îmi mai doresc? Dar într-adevăr e vorba despre joacă, joaca e meseria copilului, şi atunci sigur că meseria actorului este să se joace. Mai mult, noi am fost învățați să jucăm la facultate pentru tot felul de public.

Îmi aduc aminte cum am jucat pentru copii cu dizabilități, nu era nicio problemă, jucam ca și pentru ceilalți, era acelaşi teatru, doar îmi continuam joaca împreună cu cei mici. Acum mă gândeam că toţi copiii își doreau un Tată Magician”, a spus actorul pentru VIVA!

Sursă foto: Arhivă Cancan