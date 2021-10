S-a aflat! De ce nu are magicianul Marian Râlea copii. Adevărul spus chiar de actor: ”Într-adevăr este vorba despre...”

El poate, el este magician! Marian Râlea a adus zâmbetul pe buze multor generații. Viața i-a oferit șansa să facă mulți copii fericiți, dar nu și proprii copii. Actorul a vorbit despre faptul că nu are urmași, dar și despre motivul pentru care a ales să nu devină tată și soț.

Marian Râlea (63 ani) și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant și a vorbit despre întrebarea de pe buzele tuturor: ”De ce nu are magicianul Maria Râlea copii?”. Iată ce a spus actorul:

(VEZI ȘI:DRAMA PE CARE MARIAN RÂLEA O TRĂIEȘTE ÎN FIECARE ZI FĂRĂ SĂ ȘTIE NIMENI: „AM DESCOPERIT UN CANCER…”)

”Păi am avut atât de mulţi copii, încât ce să îmi mai doresc? Dar într-adevăr e vorba despre joacă, joaca e meseria copilului, şi atunci sigur că meseria actorului este să se joace. Mai mult, noi am fost învățați să jucăm la facultate pentru tot felul de public.

Îmi aduc aminte cum am jucat pentru copii cu dizabilități, nu era nicio problemă, jucam ca și pentru ceilalți, era acelaşi teatru, doar îmi continuam joaca împreună cu cei mici. Acum mă gândeam că toţi copiii își doreau un Tată Magician”, a spus actorul pentru VIVA!

Marian Râlea nu are regrete în viață

(VEZI ȘI:EMOȚII PENTRU ABRAMBURICA ŞI MAGICIAN! TATĂ ŞI FIICĂ PE SCENĂ!)

Marele actor și-a dedicat viața singurei iubiri: actoria. Maria Râlea este străin sentimentelor și gândurilor negative, cât despre regrete, actorul ne asigură că nu are nici unul:

”Ce regrete să mai am? Timpul a trecut, asta a fost viaţa, am fost preocupat de această poveste a scenei, a filmului, dar nu am niciun regret.

Dacă aş fi avut şi atunci, şi acum o baghetă magică, aş fi făcut într-un fel ca niciun copil să nu se mai îmbolnăvească de nicio boală. Asta aş face şi, sigur, dacă aş avea o putere magică i-aş aduce pe toţi cei dragi din nou lângă mine. Să îmi aduc aminte, ceea ce vă rog şi pe dumneavoastră, că părinţii ne sunt cei mai buni prieteni!”, a declarat Marian Râlea.

Sursa foto: Arhiva CANCAN