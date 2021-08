La ce a fost nevoită Elena Merișoreanu să renunţe din cauza problemelor de sănătate: „Am început să le aleg”

Elena Merișoreanu se confruntă în prezent cu mai multe probleme de sănătate. Pentru artistă vizitele la medic au devenit o obișnuință, iar în următoarele luni va fi supusă unei noi intervenţii. Cântăreaţa a făcut dezvăluiri despre starea sa de sănătate în cadrul unui interviu recent.

Elena Merişoreanu urmează să fie supusă unei operaţii la piciorul drept, pentru a i se pune o proteză. Cu toate acestea, vedeta este bucuroasă pentru că ultimele rezultate la analize i-au ieşit neaşteptat de bine.

În același timp, cântăreața este fericită pentru că, pe plan profesional lucrurile merg aşa cum şi-a dorit:“Am evenimente, nu mă plâng. Însă, am început să le aleg. Am muncit toată viața, am o pensie omenească, de ce să mă plâng? Păcatul meu! Weekend-ul trecut am fost la Zilele Marinei. Nu mă mai duc unde este departe, îmi este și mie greu, plus că o viață întreagă am bătut țara asta în lung și în lat. Și pe lângă asta nu mai merg să mai cânt la țară”, a declarat artista în cadrul unui interviu pentru impact.ro

Cântăreaţa a fost operată recent de pietre la fiere

Recent, interpreta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, pentru îndepărtarea pietrelor de la fiere.

„Avem niște dureri de stomac, mă tratăm pentru stomac de un an și ceva. Când colo, eu aveam fierea plină cu pietre.

Îi spuneam doctorului că nu mai pot, îi spuneam că mor de stomac, mi-a făcut endoscopia pe gât și când colo… -am spus : „Eu nu mai pot, îmi este rău de mor, mă doare stomacul!”, am spus că sigur am ceva rău de tot și după m-a luat fiica mea de mână și am mers să fac ecografie. După asta, doctorul mi-a spus : „Nu o zi, două, în 24 de ore este de operat!”. M-am dus la Cantacuzino, m-au văzut, m-au oprit. Era vineri și vineri m-au operat, sâmbătă mi-au dat drumul acasă. Este făcută laparoscopic, dar acum trebuie să țin puțin regim”, ne-a declarat celebra artistă.

Sursă foto: Arhivă Cancan