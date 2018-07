Simona Halep va disputa al doilea meci la Wimbledon 2018 pe a doua arenă ca importanţă a complexului de la All England Club, singurul meci feminin programat, joi, pe Central fiind cel dintre britanica Johanna Konta şi Dominica Cibulkova – jucătoarea eliminată în extremis de pe lista capilor de serie pentru a-i face loc Serenei Williams.

Partida liderului mondial cu reprezentanta Chinei, Saisai Zheng (126 WTA) va începe pe Terenul 1 după terminarea meciului dintre Marin Cilic şi Guido Pella (Argentina, 82 ATP), întrerupt miercuri seară de ploaie la scorul de 6-3, 6-1, 3-4 (cu break cedat) în favoarea finalistului ediţiei 2017 a turneului londonez. Pe Terenul 1 se dă start-joc la ora 15:00, iar Simona Halep ar putea intra rapid în arenă, în jurul orei 15:30.

Duelul Halep – Zheng va fi urmat pe Terenul 1 de două meciuri de pe tabloul de simplu masculin: favoritul 5, Juan Martin del Potro îl înfruntă pe ibericul Feliciano Lopez (Spania, 70 ATP), iar jucătorul cotat cu şansa a patra la trofeu, Alexander Zverev (Germania), îl va avea ca adversar pe Taylor Fritz (SUA, 68 ATP).

3 repere ale zilei a 3-a la Wimbledon 2018. Ploaia a intervenit, Federer a fost mai mult ca perfect la serviciu, duel fabulos între giganţi şi o notă surprinzătoare pentru jocul unei rivale a Simonei Halep, care tocmai şi-a stabilit un record la Londra.

Wimbledon 2018. Halep, fără emoţii

Sfert-finalistă la ultimele două ediţii, Simona Halep a debutat fără probleme la Wimbledon, în faţa ocupantei locului 100 WTA, Kurumi Nara. Primul set l-a încheiat în 39 de minute, scor 6-2. Campioana de la Roland Garros şi-a forţat adversara să-şi piardă şi racheta în timpul meciului, închis de Halep în mai puţin de o oră şi jumătate. După 6-2, 6-4 cu Nara, cea mai bună jucătoare a lumii va întâlni o altă asiatică, pe Saisai Zheng.

La finalul primei dispute, Halep a vorbit de presiunea resimţită după ce a câştigat primul său Grand Slam, însă consideră că are suficientă putere pentru a se adapta la jocul de pe iarba londoneză.

„A fost o mare provocare pentru mine să vin aici şi să câştig în primul tur. Nu e uşor niciodată să câştigi după ce te impui la un Grand Slam, e presiune, să fiu sinceră. Dar m-am simţit ok, nu am vrut să mă gândesc prea mult la acest lucru. Am încredere în forţele mele după sezonul de zgură şi cred că am suficientă putere astfel încât să îmi ajustez jocul la ceea ce se cere pe iarbă„, a spus Halep.