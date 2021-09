La ce vârstă fragedă și-a început Andreea Mantea viața amoroasă. Vedeta Kanal D a recunoscut tot

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și carismatice prezentatoarea de televiziune din România. Aceasta a avut o relație cu luptătorul Cristi Mitrea, iar în urma relației lor a rezultat un băiețel pe nume David. Însă, nu luptătorul a fost primul bărbat din viața ei! La ce vârstă fragedă și-a început Andreea Mantea viața amoroasă?

Prima dragoste nu se uită niciodată. Fie că este vorba despre un om din viața ta sau o pasiune adânc înrădăcinată, nu vei uita vreodată ce te-a făcut să te simți că îți vibrează sufletul de bucurie. Iar acest lucru se întâmplă și în cazul prezentatoarei TV Andreea Mantea. Bruneta de la Kanal D a mărturisit, mai demult, faptul că prima iubire i-a rămas impregnată în minte. Chiar dacă nu a mărturisit exact la ce vârstă s-a iubit pentru prima oară, vedeta a explicat „fluturii din stomac” când îl privea pe cel pe care îl îndrăgea.

„O, da! Știi că prima dragoste nu se uită niciodată. Se uită în sensul că nu mai sunt aceleași sentimente, dar nu uiți așa cum a fost. A fost copilăresc, a fost copilăresc și transpiram așa, îmi transpirau palmele când îl vedeam, mă tot uitam și încercam să nu mă vadă că mă uit tot timpul la el, ca atunci când ești copil”, a declarat Andreea Mantea în urmă cu câțiva ani.

Citește și CÂȚI LEI PRIMEȘTE LUNAR ANDREEA MANTEA DE LA CRISTI MITREA, DREPT PENSIE ALIMENTARĂ. CE SALARIU ARE BRUNETA LA KANAL D!

Citește și CE PROBLEMA RUȘINOASĂ A AVUT ANDREEA MANTEA ÎN ZONA INTIMĂ! S-A OPERAT PENTRU A SCĂPA DE EA

Andreea Mantea, mărturisiri despre relația tumultoasă cu Cristi Mitrea

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec”, a spus Andreea Mantea.

Sursă foto: arhivă Cancan