Și ei îi este rușine! Câte clase are, de fapt, Andreea Mantea. Vedeta Kanal D s-a angajat ca picoliță în clasa a noua

Câte clase are, de fapt, Andreea Mantea? Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate prezentatoarea de televiziune din România. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să își câștige respectul și admirația prin munca pe care a depus-o, dar și prin firea ei onestă. Însă, nu toată lumea știe câte clase are, de fapt, vedeta Kanal D. În primul an de liceu, bruneta se angajase picoliță într-un local!

Andreea Mantea a reușit, de-a lungul timpului, să se facă remarcată în media prin modul ei unic de a fi. Iar, înainte de a intra în lumea televiziunii, bruneta a lucrat, în primul an de liceu, ca picoliță într-un local, pentru a strânge un ban. Iar, mai apoi, după liceu, aceasta a început să își construiască o carieră în televiziune, inițial fiind „vecina” lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil, în emisiunea matinală de la postul de televiziune Antena 1, „Neatza cu Răzvan și Dani”.

De asemenea, vedeta Kanal D a participat și la concursul Miss Playboy și a fost desemnată cea mai sexy fată de la pagina 5 din ziarul Libertatea. A continuat cu prezentarea unor emisiuni care au ridicat audiențele, precum ”Puterea Dragostei”, iar în prezent este gazda emisiunii care-i poartă numele, ”Trăiri alături de Andreea Mantea”.

Câte clase are, de fapt, Andreea Mantea

Andreea Mantea (34 ani) este din București și a termina liceul ”Sfântul Pantelimon”, nota la examenul maturității find de 7.40. Vedeta Kanal D a întâmpinat mici dificultăți la una dintre probele de la bacalaureat: la limba română, proba orală, aceasta a luat 5.50, iar la scris a reușit să ia 8.30; la educație fizică a avut nota 9.60; la limba engleză a luat 8. De asemenea, la vremea respectivă, Andreea Mantea a ales să susțină bacalaureatul la sociologie, luând 5.70, dar și la geografie, obținând nota 7.85. După liceu, Andreea Mantea a făcut Facultatea de Relații Economice Interne și Internaționale.

În cadrul unui interviu, Andreea Mantea își amintea de primul job: picoliță! Ce spunea vedeta Kanal D

Andreea Mantea a vorbit despre primul job pe care l-a avut în urmă cu mulți ani. Pe timpul când se afla în primul an de liceu, vedeta Kanal D se angajase ca picoliță într-un local. Apoi, aceasta a renunțat la a mai lucra în local și s-a îndreptat spre cariera de model.

„După ce am prins câteva joburi și mi-am dat seama că în felul acesta câștigam în câteva zile cât într-o lună întreagă de servit la masă, mi-am zis că asta vreau să fac. Tocmai începea anul școlar, așa că am renunțat la postul de la restaurant și-am rămas numai cu slujba de model”, spunea Andreea Mantea în urmă cu ceva timp.

Inițial, a vrut să dea la UNATC, dar tatăl ei nu a fost de acord.

„După ce am intrat pe făgaşul castingurilor, am descoperit o lume nouă, fascinantă: cunoşteam oameni interesanţi, de la care, când am început să apar în reclame şi videoclipuri, am prins ce şi cum înseamnă să fii regizor. Când a fost vorba să dau la facultate, am vrut să-mi depun dosarul la UNATC, la actorie. Numai că tata nici n-a vrut s-audă de aşa ceva. Mi-a zis că nu vrea să „crească” o muritoare de foame. Ne-am certat îndelung pe tema asta şi, într-un final, ca să-i fac pe plac, am dat la Relaţii Financiar Bancare Interne şi Internaţionale.

La vremea aceea, abia dacă aveam 19 ani. Încă nu deschisesem ochii, nu ştiam cât de obtuză şi de rea poate să fie lumea, nu ştiam că percepţia cu care te alegi ulterior este: „Ai pozat în Playboy, eşti o târfă”. Eu am fost aleasă dintre 500 de fete şi m-am simţit foarte flatată. Îmi pare rău că de atunci, dintr-o prostie a tinereţii, m-am căptuşit cu un război surd, pe care-l duc zi de zi. Pentru că zi de zi trebuie să mă lupt să demonstrez că nu sunt o femeie uşoară, ci o femeie tânără, dornică să înveţe, dornică să-şi croiască un drum solid în viaţă, prin forţe proprii”, spunea ea în urmă cu mulți ani.

