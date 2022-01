La ce vârstă fragedă și cu cine și-a pierdut fecioria Dorian Popa! Era un copil, nu avea nici măcar buletin

Am aflat la ce vârstă fragedă și cu cine și-a pierdut fecioria Dorian Popa! Artistul era doar un copil când a experiemntat amorul pentru prima oară.

Prima noapte de amor nu se uită niciodată! Fie că a fost una specială, stângace sau neașteptată, experiența rămâne întipărită în mintea protagoniștilor. Dorian Popa a vorbit, la rândul său, despre tot ce a trăit la vremea respectivă.

Artistul a mărturisit că și-a pierdut virginitatea când avea numai 13 ani, cu o parteneră din aceeași generație: ”Băi, eram foarte mic. Nu știu dacă e OK să zic. Mă rog, aveam 13 ani și ea avea tot atât”, a declarat Dorian amuzat într-un interviu.

Dorian Popa, experiență neplăcută în Grecia

Dorian Popa a trecut prin momente de panică în Grecia. Artistul a fost asaltat și percheziționat de polițiști și a povestit, cu lux de amănunte, experiența neplăcută pe care a trăit-o. Dorian Popa se afla în Grecia pentru câteva zile. Artistul le-a dezvăluit fanilor, însă, că a trăit spaima vieții lui atunci când se afla la volanul mașinii sale. El a fost oprit de polițiștii eleni, dar nici prin cap nu i-a trecut ce avea să urmeze. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA FACE DEZVĂLUIRI PICANTE: ”CINE N-A FĂCUT DRAGOSTE ÎN MAȘINĂ, N-A TRĂIT!”)

Cântărețul a fost percheziționat, pus lângă mașină și căutat de autorități în buzunare: ”În viața mea nu am trăit un moment atât de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa a mărturisit că le-a dat polițiștilor actele mașinii, le-a explicat cine e și ce face de fapt în Grecia. Oamenii legii l-au lăsat să plece, dar artistul a rămas cu un gust amar după experiența neplăcută prin care a trecut.