La ce vârstă și cu cine și-a pierdut virginitatea Nicole Cherry, de fapt

Nicole Cherry a mărturisit că Florin, tatăl copilului ei, a fost primul bărbat din viața ei și, evident, singurul. Cântăreața și-a cunoscut iubitul la 16 ani.

Deși l-a cunoscut pe când avea 16 ani, abia după trei ani au început să formeze un cuplu. Tot atunci, la 19 ani Nicole Cherry și-a pierdut virginitatea cu cel care o va face în curând mămică.

‘Florin la prima vedere pare inabordabil cumva, dar nu. El apreciaza foarte mult…Suntem intr-o relatie extrem de simpla, ne intelegem extrem de bine si niciodata nu as putea sa zic ceva de rau. Fiecare moment pen oi ne-a unit tare.

Faptul ca ma cunoaste de cand aveam 16 ani și abia cand aveam eu 19 ani, ne-am dat seama ca vrem sa fim unul langa celalalt, a fost asa…m-a cunoscut ca si copil..e mai mare decat mine cu opt ani.

L-am gasit poate si-n perioada buna. Este prima mea relatie, care se consuma din toate punctele de vedere, primul om din viata mea. M-a invatat sa fiu mult mai linistita, sa am mai multa rabdare, sa ma inteleg mai bine pe mine.

Eu eram agitata. El e cumva linistea mea. Culmea, seamană extrem de mult cu tata’, a mărturisit Nicole Cherry, despre fetița ei, în podcastul lui Damian Drăghici.

VEZI ȘI: Nicole Cherry, dezvăluiri incredibile despre familia ei: ”Dacă aș renega vreodată că sunt țigancă, e ca și cum mi-as renega propria mamă”

Chiar dacă are doar 22 de ani, Nicole Cherry spune că ea și Florin au programat venirea copilului în viața lor.

‘ O sa avem fata, Sagetatoare ca mine. O sa-mi manance zilele.

E un copil extrem de dorit, e un copil programat, daca iti vine sa crezi, pentru ca eu am zis ca o sa am un copil sagetator sau leu, asa am vrut eu. Mie mi-au placut mereu Sagetatorii, adica de mine.

Mi se pare ca e o zodie extrem de norocoasa. Am zis ca ori vreau sa fie ca mine, ori sa fie ca tata.

Inca nu am ales numele, ii spun in toate felurile momentan si sunt in perioada aia in care ii spun si galusca, Natalia, Maria…tot sa vad cum imi place s-o strig.

Inca vreau sa vad, sa ma obisnuiesc. Am zis ca mai stam un pic, sa nu ma grabesc. Iubitul meu e extrem de fericit. Noi am pregatit. Mi-a zis intr-o zi: auzi, n-ai vrea sa avem un copil? Si i-am zis: ba da. Pai zic, hai‘, a mai declarat Nicole Cherry.

NU RATA: Nicole Cherry nu ține cont de statutul său de gravidă! Cum a fost surprinsă artista la LOFT, pe litoral

Nicole Cherry n-a suferit niciodată din dragoste

‘Eu n-am suferit din dragoste. Piesele s-au intamplat sa fie despre asta. Eu am avut chestii de adolescenta, de copii. Ce, ca am iesit o luna cu un baiat la cinema si ca m-am tinut cu el de mana? Aia nu a fost relatie. Aia a fost o chestier adolescentina. S-a aprins si a trecut la fel de repede. Ce traiesc cu Florin este dragoste adevarata’, a mai spus Nicole.

Ne cunoșteam dinainte. Poate și asta a făcut să nu fie totul atât de surprinzător. Niciodată nu m-am gândit că el va fi prietenul meu. Îl cunoștea pe tata și, cumva, mă știa și pe mine. Noi parcă ne știm dintotdeauna și mereu vorbeam, doar că nu se concretiza.

El e mai mare decât mine. M-a cunoscut la 16 ani, atunci era o diferență. El zice că mereu a avut ochi pentru mine și că i-a plăcut să mă urmărească. Eu eram foarte indiferentă, nu-mi plăcea. Bine, îmi și place să fiu inabordabilă, câteodată. Să văd efortul mai mare din partea lui”, povestea Nicole Cherry, cu ceva timp în urmă.