La mai bine de un an de când fostul soț i-a incendiat mașina, actualul iubit i-a dăruit alta! Simona Chițac a arătat tuturor “bijuteria“

În martie anul trecut, Simona Chițac posta pe rețelele de socializare faptul că fostul ei soț, Daniel Onoriu, îi incendiase mașina, lucru care s-a dovedit a fi adevărat. La scurt timp după acea întâmplare, bruneta a început o frumoasă poveste de dragoste cu Valentin Burada, cunoscut ca și managerul “Clinicii vedetelor“.

Potrivit unei postări pe care Simona a făcut-o pe pagina sa de Facebook, cei doi sărbătoresc un an de relație, iar iubitul ei i-a făcut un cadou generos Simonei, i-a dăruit un Infiniti QX 70.

Vedeta a ținut să împărtășească și cu prietenii virtuali această bucurie, totodată i-a transmis și un mesaj de mulțumire iubitului ei, Valentin Burada. “Acum 1 an, planetele s-au aliniat. Si de atunci, ai decis sa ramai in viata mea si sa iti simt caldura in fiecare zi… N-am cerut nimic de la viata, si totusi, ea mi-a dat TOT: pe tine”, este mesajul postat de Simona Chițac pe pagina ei de Facebook.

Fostul soț i-a incendiat mașina

,In aceasta seara, masina mea a luat foc. La eveniment a venit si persoana care ma ameninta de cateva zile. Este vorba de Daniel Onoriu, care nu a acceptat faptul ca nu am vrut sa ne mai impacam. Am inregistrari, mesaje, iar politia isi va face treaba. Exista camere in zona si s-a observat un BMW argintiu si cineva care a arunca benzina pe masina mea’’, a scris Simona Chiţac pe pagina sa de Facebook, în martie anul trecut.

Povestea de dragoste dintre Daniel Onoriu şi Simona Chitac a început în 2006. Pilotul de raliuri era căsătorit la vremea respectivă, însurându-se la vârsta de doar 16 ani cu Mihaela, o femeie de etnie romă. Pe parcursul celor opt ani de relaţie, Daniel şi Simona s-au certat şi s-au despărţit în mai multe rânduri, însă de fiecare dată sportivul a fost iertat de partenera lui de viaţă.