La un pas de tragedie! Un bărbat a căzut de pe o stâncă în Bucegi. VIDEO

Un barbat a fost gasit in aceasta seara in Bucegi accidentat grav la cap. Omul cazuse dupa o stanca, era singur si prezenta o rana grava in zona arcadei.

Patrula de jandarmi montani din cadrul postului de jandarmi Platoul Bucegi, detasamentul 8 jandarmi Sinaia era in patrulare în zona Babele Sfinx. Acestia au observat o persoană de sex masculin in varsta de aproximativ 60 de ani accidentata, după ce a căzut de pe o stâncă, iar în urma cazaturii acesta s-a lovit la cap prezentând o sangerare puternică în zona arcadei.

Jandarmii i-au acordat primul ajutor pentru a opri sangerarea, au solicitat prezența la fata locului a doi lucrători salvamont si impreuna cu aceștia au transportat persoana accidentata în Bușteni unde au predat-o unui echipaj medical.