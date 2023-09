Ladislau Kristof, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Ladislau Kristof este invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA ce va fi difuzat sâmbătă, 16 septembrie, începând cu ora 19:00.

Specialist în arta de a trăi bine și life coach, Ladislau Kristof și-a început activitatea de instructor în Germania și a continuat în SUA, Puerto Rico şi România (în două social cluburi cunoscute din România).

Este absolvent al Universităţii din Timişoara, Facultatea de Inginerie Electrică.

A călătorit cât pentru 10 vieți, face sport de 40 de ani, a practicat kayak, schi, handbal, rugby, culturim, are de la 21 de ani licență de instructor de bodybuilding și este și antrenor de cycling. În plus, este somelier și specialist gourmet.

De asemenea, este întemeietorul unui concept de succes H.E.L.P. (Highly Empowering Life Program), care este varianta „de criză” a unui life coaching clasic, pentru că are aceleași obiective cu acesta, dar propune deja o soluție clară pentru probleme general valabile. H.E.L.P. este, în sine, un High Intensity Program, axat pe depășirea limitelor personale și ruperea barierelor mentale, printr-o combinație de acțiuni „șoc”, într-o variantă „fun”. El e menit să deschidă ochii către aspectele simple ale vieții de zi cu zi, pe care cei mai mulți le neglijează din comoditate și care, de fapt, au o forță colosală de a genera bucurie autentică.

Cu alte cuvinte, H.E.L.P. te învață să trăiești frumos și sănătos și este, în felul lui, „rădăcina” succesului pentru orice life coaching, pe care ți-l poți propune ulterior. Abia după ce ai parcurs H.E.L.P. poți fi în măsură să pleci mai departe, în căutarea direcției personale.

