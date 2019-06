Larisa de la Puterea Dragostei s-a trezit cu ochii învinețiți! ”Acum arăt cât de cât normal. Nu puteam ieși din casă”

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a șocat fanii după ce a publicat o poză în care fața ei era absolut de nerecunoscut!

Pentru că și-a dorit o schimbare și să fie mai sexy, Larisa a mers la un salon de înfrumusețare pentru a-și pune gene false. Doar că așteptările i-au fost date peste cap când și-a dat seama că este alergică la adezivul folosit pentru lipirea genelor.

Citește și CASTIGATORUL EMISIUNII PUTEREA DRAGOSTEI A MURIT DE ZIUA LUI, LA 28 DE ANI

”Weekend-ul acesta trebuia să merg la o întrunire, să vorbesc despre videochat, să împărtășesc cu alte fete experiența pe care o am și pe care am trăit-o. Nu s-a mai putut, am ochii învinețiți… Acum sunt mai bine, dar zilele trecute arătam de parcă eram bătută”, a declarat Larisa pentru wowbiz.ro.

Motivul pentru care a pățit asta a fost dorința ei de a arăta impecabil pentru acest eveniment. ”Am fost să îmi pun gene. Nu știam că sunt alergică la substanțele din nu știu ce lipici folosit. Mi s-au umflat ochii, s-au și învinețit… Acum arăt cât de cât mai normal, dar zilele trecute nu puteam ieși din casă, eram umflată și învinețită de parcă aș fi luat bătaie. Am rămas cu ochii foarte roșii, oricum, și o perioadă nu am voie să mă ating de farduri”, ne-a mai spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa a recunoscut că face videochat

Larisa, blondina care a făcut furori la Puterea Dragostei și care se iubește cu Adrian, și el fost concurent al emisiunii, jura, acum ceva vreme, că nu se va mai reapuca de videochat, explicând că i-ar fi extrem de greu să se întoarcă în domeniul care a îmbogățit-o cu ani în urmă. Între timp s-a răzgândit.

”Banii sunt mulți. Adică, pentru mine, a fost o lună în care am câștigat și 30.000 de dolari. În trei ani, lucrând zi de zi, zece ore, am făcut bani mulți. Suficient de mulți pentru a-mi permite să îmi cumpăr un apartament, două mașini, iar în momentul în care am renunțat, să îmi deschid o afacere proprie, un salon de înfrumusețare. Și da, am mai rămas și cu bani suficienți…”, a recunoscut Larisa.