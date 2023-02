Larisa Drăgulescu l-a cucerit total pe noul iubit! Sacrificiile pe care le face bărbatul de dragul iubitei 

Larisa Drăgulescu nu a pierdut timpu și la patru luni de la divorț se laudă cu o nouă relație. Se pare că aceasta și-a găsit repede un partener, iar relația celor doi pare să meargă destul de bine. Iubitul Larisei Drăgulescu pare că a fost cucerit complet și face eforturi destul de mari pentru iubita lui.

Viața Larisei Drăgulescu pare că a intrat pe un făgaș cât se poate de bun în ultimul timp. Aceasta și-a deschis propria afacere și are și un nou iubit. Cel care îi este acum alături lucrează în domeniul IT și face sacrificii destul de mari ca să fie alături de Larisa Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu locuiește acum în Reșița, acolo unde și-a deschis și afacerea. Însă, noul iubit este din București. Distanța pare să fie o problemă în relația celor doi, dar iubitul acesteia face toate eforturile ca asta să nu se simtă. Bărbatul o vizitează destul de des pe iubita lui și chiar pare gata de a se muta de dragul relației.

„Era normal să încep o nouă relație la un moment dat pentru că sunt destul de tânără și nu am de ce să îmi doresc să rămân singură. Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, la o ieșire în oraș, nu a fost nimic deosebit. La început este totul perfect, în orice relație. Trebuie să mai treacă timă și doar timpul va decide dacă, într-adevăr, ne vom înțelege bine sau nu.

Eu stau mai mult la Reșița și, bineînțeles, el vine și stă cu mine la Reșița pentru că eu am treabă aici. El este din București.(…) Nu simt că este o relație la distanță, pentru că ne vedem foarte des, el vine des și stă cu mine la Reșița”, a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit antenastars.ro.

Larisa Drăgulescu, motivele divorțului

În urmă cu patru luni, Larisa Drăgulescu și soțul mai tinerel au ajuns la divorț. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separat. Ultimul an de relație al celor doi a fost destul de dificil, vând în vedere că bărbatul a ales să se întoarcă în Germania. Ușor, ușor relația s-a erodat, iar ochii care nu s-au văzut s-au uit și au ajuns la divorț.

„A fost la distanță în ultimul an, în rest nu, pentru că eu am stat o perioadă foarte lungă în Germania, pe timpul pandemiei a stat și el mai mult cu mine acasă. În ultimul an, el a hotărât să plece și să stea mai mult acolo. Nu a luat în considerare să se mute în România. Inițial, și eu am crezut că așa voi face, dar mi-am dat seama că îmi place prea mult la mine acasă, am absolut de toate, nu-mi lipsește nimic”

Probabil (n.r. a fost o influență și mama lui), nu știu. Nu am cunoscut-o nici până acum. Cred că am vorbit o dată la telefon, dar demult. Nu a fost niciodată de acord cu relația noastră și cam atât, nu am avut discuții prea mari. Poate că este mai bine că n-am cunoscut-o. Așa a fost să fie. Eu mă bucur că am încercat, poate dacă nu încercam, îmi părea rău”, declara Larisa Iordache.

