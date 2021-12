Ce spune fiul Larisei Drăgulescu despre meseria mamei sale: „Orice ar face e mama mea”

Larisa Drăgulescu a acceptat recent invitaţia în cadrul unei emisiuni TV, alături de fiul său. Fosta soţie a lui Marian Drăgulescu a trecut printr-o situaţie stânjenitoare, în momentul în care fiul său a fost întrebat ce părere are despre meseria pe care o practică mama lui. Tânărul a dat un răspuns care a uimit pe toată lumea.

Larisa Drăgulescu câștigă foarte bine dintr-o colaborare cu un site pentru adulți, cunoscut în întreaga lume, unde postează poze și filmulețe, în care apare dezbrăcată. Susține, însă, că nu face videochat. Utilizatorii platformei plătesc, lunar, 10,99 dolari pentru a o vedea pe blondină în toată spelndoarea ei.

În cadrul emisiunii TV, roşcata a mărturisit că nu i-a fost ușor să ia o astfel de hotărâre, însă înainte de a face acest pas a discutat cu cei doi copii ai săi.

„ Nu este ușor să fac poze de asemenea natură, mai ales că am doi copii. Am vorbit mai întâi cu ei și le-am spus ce vreau să fac. Am vorbit cu băiatul, m-am gândit că este normal să fie mai sensibil. A zis că este de acord, este OK, eu decid.”, a declarat Larisa Drăgulescu într-o emisiune TV.

În acelaşi timp, băiatul vedetei a explicat faptul că îşi susţine mama indiferent de deciziile pe care acesta le ia.

„ A fost o decizie destul de grea, dar orice ar face e mama mea și o iubesc, tot timpul o iubesc.”, a declarat băiatul Larisei Drăgulescu.

La ce schimbare vrea să apeleze Larisa Drăgulescu

Recent, Larisa Drăgulescu a ajuns la concluzia că este cazul să-și schimbe implanturile mamare. Intervenția ar urma să aibă loc după sărbători. Doar că actualul ei soț nu este de acord, pentru că își dorește să devină cât mai curând părinte.

“Vreau să mi le schimb. Nu este doar un moft, cred că este cazul, pentru că le am deja de zece ani și este ca o revizie. Nu am mers la control, nu mă deranjează nimic, le simt foarte ok, dar consider că e necesar. Nu vreau să devină o problemă. Soțul meu nu este de acord. Nu este de acord pentru că el își dorește să facem un copil și a zis că dacă fac chestia asta de acum înseamnă că nu o să fac un copil curând. O să se întâmple și asta, dar o să mai așteptăm puțin”, a mai spus fosta parteneră a lui Marian Drăgulescu.

Sursă foto: Instagram