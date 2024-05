Larisa Iordache a stabilit data cununiei! Ce se întâmplă cu numele fostei campioane + Decizia luată de viitorul soț

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au ales data când vor semna actele la Starea Civilă și vor deveni, oficial, soț și soție. Cuplul va spune “da” pe 8 iunie, în prezența familiei și prietenilor, alături de care vor sărbători ulterior, la restaurant, fericitul eveniment. Antrenoarea de gimnastică a povestit, pentru CANCAN.ro, cum o va chema după căsătorie, precum și semnificația lunii alese și a zilei. Larisa Iordache și Cristian Chiriță voiau inițial să se cunune pe 1 Iunie, dar și-au dat seama că este imposibil acest lucru.

Numărătoarea inversă a început pentru Larisa Iordache și Cristian Chiriță. Cei doi au ales să se căsătorească la Starea Civilă la începutul lunii viitoare, deși inițial își doreau să semneze actele chiar de Ziua Copilului.

Larisa Iordache: “Am ales cifra 8, pentru că simbolizează infinitul”

“Voiam să ne căsătorim pe 1 iunie, dar din cauza faptului că atât eu, cât și Cristian avem competiții, eu cu copiii, el în Franța, nu am putut să alegem ziua de 1 Iunie, pentru că nu am fi fost prezenți. Când ne-am cunoscut eu eram foarte dură așa din toate punctele de vedere, foarte radicală cu viața, iar el foarte serios și am învățat împreună să fim copiii, iar doi copii și-au luat cumva viitorul în mâini, la asta ne-am gândit.

Însă având în vedere că avem competiții, am zis să căutăm o altă dată. Am zis să facem cununia civilă pe 8 iunie pentru că este luna iubirii oricum. Când faci cununia se zice ca e bine să fie în lunile iunie, iulie. Am zis iunie, ok, pentru că e luna cea mai tumultuoasă așa, începe vacanța, începe cumva relaxarea și să începem căsnicia aceasta cu relaxare, dar cu iubire infinită. Și atunci am ales cifra 8, pentru că simbolizează infinitul”, ne-a povestit fosta campioană la gimnastică.

Viitorii soți au rezervat deja la un restaurant din Pipera o sală unde se vor reuni și vor celebra fericitul eveniment alături de familie și prieteni, răsfățându-se cu un meniu pe măsură și muzica preferată. Cuplul nu a finalizat lista invitaților, mai așteptând confirmări, luând în calcul că unele persoane nu le vor putea fi alături din cauza vacanțelor programate dinainte ca ei să aleagă data cununiei.

Cum o va chema pe Larisa Iordache după căsătorie

În ceea ce privește numele după căsătorie, lucrurile sunt clare. Fiecare își va păstra numele și îl va aduga pe al celuilalt. Înțelegerea a fost făcută ad-hoc, în momentul în care fosta gimnastă i-a explicat lui Cristian că dorește să nu renunțe la numele de familie.

“Îmi voi păstra numele pentru că așa este normal și bine. Având în vedere că am trăit 27 de ani cu acest nume și este ca un fel de etichetă, chiar dacă îl am sau chiar dacă nu, toată lumea o să-mi zică Iordache. Am zis că îmi păstrez numele, suntem foarte degajați, ne adaptăm foarte repede la situație, iar el a zis: “Dacă nu te deranjează, pot să iau și eu numele tău și atunci să avem ambele nume amândoi”. Ok, perfect, dacă tu îți dorești asta, e perfect. O să fim Chirița Iordache”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Larisa Iordache.

Larisa Iordache și-a cunoscut iubitul pe o rețea de socializareAntrenoarea de gimnastică și campionul la tenis de masă s-au cunoscut pe o rețea de socializare, în primăvara anului trecut. Lucrurile între ei au evoluat rapid, iar sportivul nu a ascuns faptul că își dorește să își întemeieze o familie alături de ea. Cererea în căsătorie a avut loc la începutul acestui an, pe terasa unui restaurant, constituind o surpriză de proporții pentru viitoarea doamnă Chiriță. Cei doi se vor cununa civil pe 8 iunie, iar anul viitor plănuiesc să facă nunta. Între ei există o diferență de 4 ani, Cristian fiind mai tânăr decât Larisa.

