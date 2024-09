Larisa spune, în premieră, adevărul: era desfigurată sora ei ucisă în Olanda? L-a trimis pe Gabriel, soțul Anei Maria, s-o vadă: ”Intră la ea, dă capacul jos și uită-te!”

Ana Maria Vasiliu era găsită decedată, în urmă cu trei săptămâni, în locuința sa din Olanda. Sora ei, Larisa, a fost prima care a ajuns în Țara Lalelelor, unde s-a ocupat de toate formalitățile pentru repatriere. Veștile despre starea în care a fost găsită sora ei, că ar fi fost desfigurată, au deranjat-o, așa că a decis să spună adevărul. CANCAN.RO are declarațiile Larisei, în exclusivitate.

Larisa Filip a păstrat tăcerea pentru mult timp, după drama prin care trece, după ce sora ei, Ana Maria, și-a găsit sfârșitul în Olanda. A reacționat abia zilele trecute, supărată pe Tincuța Vasiliu, soacra surorii ei, pentru niște declarații pe care le-a considerat neadevărate (Vezi AICI totul). Și-a vărsat tot năduful în exclusivitate în CANCAN.RO și a ținut să mai precizeze că Ana nu a fost găsită desfigurată.

”Surorii mele nu-i lipsea o unghie!”

Larisa spune că o poate confirma chiar Gabriel, soțul Anei, care a văzut-o la înmormântare, deși capacul sicriului a fost închis. Chiar ea l-a întâmpinat pe bărbatul însoțit de polițiști, fusese învoit din penitenciar pentru a o conduce pe ultimul drum, și i-a propus să-și vadă soția decedată.

”Și ceea ce s-a declarat, că a fost găsită nu știu cum, toate cele, Gabriel, soțul ei, poate confirma că nu e așa. Eu nu am lăsat pe nimeni s-o vadă, dar când a venit Gabriel, i-am spus: vrei s-o vezi? Intră în capelă, dă capacul jos să vezi că ce s-a spus de alte persoane, de părinții tăi, de familia ta, nu este deloc adevărat. Intră singur, dă capacul jos și uită-te! Și așa a făcut, să vă confirme Gabriel. Surorii mele nu-i lipsea o unghie!”, a povestit Larisa.

Altfel, Larisa Filip își motiva intervenția, după trei săptămâni de tăcere. Totul din cauza Tincuței Vasiliu, fosta soacră a surorii sale.

”Până în momentul de față nu am declarat absolut nimic, pentru că e prea mare durerea, dar m-am gândit toată ziua cum să fac să o opresc. Pentru că i-am spus: vă rog frumos, opriți-vă! I-am spus și lui Gabriel să-i spună să se oprească! Dar dacă văd că dânsa continuă și văd că nu are liniște”, a spus Larisa.

