Larisa Udilă şi familia ei au contractat un virus periculos. Micuțul Milan, cel mai afectat

Larisa Udilă a trecut prin momente cumplite, după ce a contactat un virus periculos. Din nefericire, micuțul Milan s-a îmbolnăvit și el, iar influencerița a mers direct la un spital privat, unde experiența nu a fost așa cum se aștepta. Nici Ogi, soțul brunetei, nu a scăpat de această afecțiune.

Larisa Udilă are peste jumătate de milion de urmăritori pe Instagram, motiv pentru care este foarte activă în mediul online. Influencerița împărtășește cu internauții atât momentele fericite din viața ei, cât și pe cele neplăcute. De această dată, bruneta a povestit coșmarul prin care a trecut în ultimele zile. Ea și familia ei au contactat un virus periculos, iar cel mai afectat a fost micuțul Milan.

Larisa Udilă și soțul ei au fost nași de botez. La scurt timp, infuencerița a început să acuze stări de rău și a crezut că este vorba despre o enterocolită. Ulterior, băiețelul ei de doar doi ani a făcut febră foarte mare.

Bruneta a ajuns cu micuțul Milan la spital și, astfel, și-a dat seama că era vorba despre norovirus, un agent patogen care prin transmiterea lui duce la apariția unor simptome digestive. Simptomele pot apărea la 1-2 zile după infectare și persistă câteva zile.

„Vă amintiți că am făcut enterocolită cu o zi înainte de botez? Nu era enterocolită, era norovirus. Cum mi-am dat seama? A luat și Milan. M-am internat cu Milan care avea febră 39,3 și vomita. Întâmplarea este că eu, din disperare, am mers la un spital privat. M-am gândit că îl feresc de alți viruși și că o să fie mai bine.

M-au ținut vreo 5 ore cu o perfuzie, mai rău îi creștea febra copilului și, la final, mi-a spus doamna doctor că e suspect de meningită. Acum râd, dar atunci credeți-mă că aproape am căzut din picioare când am auzit.

Îmi spunea doamna doctor că nu cooperează copilul la consult și nu își poate da seama. Un copil de 2 ani cu febra 39. Cum ar putea coopera? Întreb și eu. Ne-au trimis la Matei Balș că nu era de competența lor

Norocul nostru este că am ajuns aici și ne-a liniștit pe loc doamna doctor. O doamnă doctor minunată care l-a pus pe Milan pe picioare și a aflat că are Norovirus. Nu pot să vă explic în cuvinte cât am putut să plâng până când nu am văzut copilul pus pe picioare.”, a povestit Larisa Udilă pe Instagram.