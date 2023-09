Lăsată fără emisiune de TVR, Iuliana Tudor își încearcă norocul în altă parte. Ce urmează să facă prezentatoarea

Vedeta Populară nu se mai regăsește în grila de toamnă a televiziunii publice. Emisiunea și-a consumat deja al nouălea sezon, însă, din motive financiare, TVR a ales să o scoată de pe micile ecrane. Iuliana Tudor n-a stat mult pe gânduri, așa că și-a reorganizat viața, după ce a aflat că nu va mai prezenta competiția muzicală. Ce planuri are prezentatoarea de televiziune?

Fanii emisiunii n-o s-o mai poată vedea pe Iuliana Tudor prezentând Vedeta Populară. Televiziunea publică a ales să scoată competiția muzicală din grila de programe, din această toamnă. Motivele ar fi cele financiare. În acest fel, mulți telespectatori s-au întrebat unde o vor mai putea vedea pe gazda acestei producții. Ei bine, prezentatoarea de televiziune are planuri mari de viitor și vrea să devină profesor pentru cei care-și doresc o carieră în folclor. Calitatea de producătoare a făcut-o să vrea să ofere cursuri pentru artiștii care vor să facă performanță în lumea folclorului.

„M-am gândit demult să facem asta, pentru că cererea este foarte mare de multă vreme şi artiştii au nevoie de o îndrumare clară. Proiectul este ideea mea şi este dedicat tuturor artiştilor care au întrebări legate de cum să îşi construiască repertoriul, conduita în faţa publicului şi într-un platou de televiziune”, a declarat Iuliana Tudor pentru Paginademedia.ro.

Iuliana Tudor va mai putea fi văzută la TVR 1, pentru că în locul emisiunii, televiziunea va da pe post evenimente de muzică populară unde gazdă va fi chiar prezentatoarea.

Iuliana Tudor a început să ofere cursuri artiștilor

Iuliana Tudor a dat start cursurilor din 27 septembrie și îi așteaptă nerăbdătoare pe artiștii care au nevoie de îndrumări în drumul lor spre succes. Aceștia vor învăța cum să-și construiască propriul repertoriu, cum să aibă o ținută scenică perfectă în fața publicului, cum să-și pună la punct imaginea artistică și multe altele.

„Am constatat în ultimii 20 de ani o nevoie acută de îndrumare în legătură cu tot ceea ce presupune construcţia unei cariere în domeniul interpretării folclorului muzical din România.

De-a lungul anilor, am primit nenumărate întrebări, atât de la tinerii artişti, cât şi de la cei consacraţi, legate de conţinutul muzical artistic, de conduita scenică, de comunicare şi marketing, în general, chestiuni care ţin de dezvoltarea unei cariere în lumea folclorului.

Am decis să mă implic. Cred că experienţa acumulată în cei 25 de ani de televiziune, timp în care am construit generaţii întregi de artişti interpreţi, reprezintă atuul meu principal pentru desfăşurarea unei activităţi didactice. Din 27 septembrie vă aştept la cursuri”, a mai spus Iuliana Tudor, pentru sursa citată.