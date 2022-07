Laszlo Balint nu ia în calcul surpriza cu Vllaznia: „Suntem conştienţi de calitatea noastră!”

Universitatea Craiova – Vllaznia, va ava loc astăzi de la ora 20:00, duelul contând pentru manșa secundă a turului doi preliminar din Confrence League. Meciul se reia de la scorul de 1-1, înregistrat în urmă cu o săptămână în Albania.

„Urmează o partidă importantă pentru clubul nostru. Conştientizăm acest lucru, dar abordăm cu încredere manşa retur. Suntem conştienţi de calitatea noastră, dar şi de armele adversarilor. Pentru că i-am simţit săptămâna trecută. Vreau să ne punem calităţile în valoare. Echipa din Albania are doi atacanţi puternici, de multe ori joacă vertical către ei. Îmi doresc să fim mai eficienţi şi pragmatici pentru că în manşa tur am avut multe ocazii, dar nu am luat deciziile potrivite. Sper însă că ne vom bucura la final cu suporterii noştri. Îmi doresc ca băieţii să gestioneze foarte bine momentele psihologice ale partidei de mâine seară. Eu nici nu vreau să mă gândesc la ratarea calificării, eu acum sunt foarte concentrat pe lucrurile pe care trebuie să le facem. Vreau să văd personalitate la jucători, motivaţie, determinare şi încredere”, a declarat Laszlo Balint, antrenorul principal al formații Universitata Craiova.

Sunt toate premisele să asistăm la un duel în care „juveții” să se trezească din pumni și să impună ritmul și să aibă inițiativa din primul minut pentru a-și ușura misiunea în încercarea de a accede în turul următor al competiției.

Pariuri: Universitatea Craiova – Vllaznia

1X și sub 3.5 goluri – cota 1.55

1/1 – cota 1.75

Echipe probabile Universitatea Craiova – Vllaznia

Universitatea Craiova: Lazăr – Căpățînă, Găman, Melo da Silva, Bancu – Crețu, Mateiu – Gustavo, Baiaram, Ivan – Koljic

Vllaznia: Zogovic – Aralica, Kruja, Juric, Gurishta – Hakaj, Jonuzi, Bulatovic – Boshnjaku, Coba, Heric.