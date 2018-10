Laura Cosoi a postat o altă fotografie cu fetița și a încins spiritele: ”Mare mirare dacă nu va suferi fetița asta!”

Laura Cosoi a postat o altă fotografie cu fetița și a încins spiritele pe Instagram. De data aceasta, Laura stă pe o bancă și o ține pe micuță în brațe. Deși este greu de observat, un privitor își poate da seama că Laura alăptează fetița. Dar nu din această cauză au izbucnit comentarii și s-au încins adevărate polemici online. Fetița este îmbrăcată într-o bluză mai groasă, de culoare albă, și pantalonași, numai că… are piciorușele goale.

”Pentru noi, toamna nu a fost niciodata mai frumoasa”, a scris Laura Cosoi în dreptul fotografiei. E drept, imaginea este reușită, iar mama care alăptează copilul, sub razele unui soare blând de toamnă, transmite liniște și emoție, Dar următorii online ai Laurei Cosoi au făcut tot felul de comentarii:

”Cand am văzut poza imediat am zis, ”stai sa vezi ca nici acum nu e bine ca nu are sosetele Rita 😂😂”, a presupus cineva, de la bun început, că fotografia va agita spiritele.

Un vizitator a fost de părere că asta înseamnă să călești copilul. Un altul nu a fost de acord cu o astfel de ideea. Copiii nu au dreptul să fie chinuiți în felul acesta. ”Mare mirare dacă nu va suferi fetița asta infecții urinare la cât de dezbracata o ții, Laura”…

Laura Cosoi a postat o altă fotografie cu fetița și a încins spiritele: ”Vei avea un copil sănătos care va fi un adult sănătos!”

”Fiecare isi create copilul cum crede , a concluzionat un alt vizitator online, după ce un altul fusese ferm: ”Bine macar că are body cu mânecă lungă si niște pantalonași . Pe bune acum ..o căliți dar totuși e un copilaș de nici jumatate de an . Cum pnm sa il lași sa rabde frig ? Tie normal că nu ti e frig daca esti imbracata ca sacu`!”

A existat și ipoteza că Laura face intenționat astfel de fotografii, scopul ei fiind acela de a stârni discuții și de a avea cât mai multe comentarii la fotografiile postate. Iar o altă ipoteză a fost aceea că Laura, fiind persoană publică, dorește, neapărat, să dea un exemplu.

Un răspuns a sosit imediat: ”Fiind persoana publica se crede un bun exemplu pentru ceilalti! Daca te expui trebuie sa accepti si criticile!”

Însă Laurei Cosoi i-a ținut partea un alt prieten virtual: ”Comentariile carcotase dovedesc încă o data,dacă mai era nevoie, ca suntem un popor de „înțelepți”, pricepuți la toate și întotdeauna pregătiți să infieram ceea ce noi nu suntem capabili să înțelegem. Laura, ceea ce faci tu se cheamă „calire”, în termeni populari, și dacă o faci acum, vei avea un copil sănătos, care va fi un adult sănătos. Am trecut prin aceleasi furci caudine in urma cu 30 de ani. Toată lumea se simțea datoare să mă apostrofeze „mama inconștiență, răcește copilul”. N-a făcut febră niciodată, a fost un copil foarte sănătos și este un adult sănătos. Nu îi vom putea mulțumi niciodată îndeajuns medicului nostru pediatru, care ne-a învățat cum sa-l creștem. Ești o mamă minunată!”

