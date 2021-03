Laura Cosoi o ”imită” pe Gina Pistol?! Cum a fost surprinsă vedeta zilele trecute

Laura Cosoi o ”imită” pe Gina Pistol?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, după ce vedeta a fost protagonista unei ședințe foto.

Zilele trecute, actrița Laura Cosoi a intrat in pielea unei veritabile ”femme fatale”, sub bagheta echipei proiectului ”Transformări radicale by Jovsky Studio”, coordonate de Adrian Perjovschi, hairstylist-ul specializat în transformări radicale de look.

Vedeta și-a intrat cu ușurință în rolul de femeie fatală și a mărturisit că îi era dor de asemenea proiecte.

”A fost o întâlnire de care m-am bucurat atât cu look-ul, cât și cu sufletul. Mi-a fost foarte dor de oamenii din echipa Jovsky Studio pe care îi admir și care îmi sunt buni prieteni de foarte mult timp, mi-a fost dor de un proiect foto atât de frumos și mi-a fost dor de mine într-o ipostază atât de senzuală.

Recunosc că, în perioada de maternitate, am făcut foarte puține lucruri pentru mine, așa cum era și firesc, iar propunerea lui Adrian Perjovschi a fost ca o evadare într-o lume frumoasă și lipsită de griji”, a spus Laura Cosoi.

Laura Cosoi a trecut printr-o transformare sepctaculoasă și i-au fost puse în evidență calitățile. Totuși, fanii au observat un detaliu. Una dintre ținutele alese pentru acest proiect este foarte asemănătoare cu rochia pe care a purtat-o și Gina Pistol în cadrul emisiunii pe care o prezintă, înainte să rămână însărcinată.

Cel mai probabil, însă, a fost vorba doar despre o coincidență. Stiliștii au ales cadrele și look-ul pentru ședința foto incendiară, iar blondina s-a conformat.