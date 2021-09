Laura Dincă și Cristian Boureanu s-au despărțit în urmă cu doar câteva luni, dar modelul și fostul politician par pregătiți să își refacă viața. Șatena a dat uitării momentele nefericite din ultima perioadă și, alături de prietenele sale, s-a distrat într-un club frecventat de mai toată lumea bună din București. CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate!

Laura Dincă pare pregătită să își refacă viața, după despărțirea de Cristian Boureanu. Vă prezentăm imagini exclusive cu fotomodelul, dintr-un club select din București. Laura Dincă a fost invitată la o petrecere a burlăcițelor, dar mica adunare a celor câteva prietene prezente la eveniment s-a transformat într-un adevărat spectacol.

Îmbrăcată într-o ținută simplă, formată dintr-o pereche de blugi albi, un top negru și o geacă în aceeași culoare, Laura Dincă a respectat „protocolul”. Avea la purtător un buchet de flori pe care i l-a oferit prietenei sale care se mărită. Scăpată de acest accesoriu, vedeta a renunțat la geacă și, odată cu ea, și la inhibiții!

Laura Dincă, sufletul petrecerii burlăcițelor

Știți cum, în filmele sau în serialele americane, orice despărțire e urmată, surprinzător, de o petrecere? Fata iese cu grupul ei de prietene pentru a-l uita pe fostul partener, iar după câteva shot-uri cu diverse licori magice își (re)găsește fericirea. Ei bine, cam așa a decurs și noaptea frumoasei Laura Dincă! De pe masa prietenelor nu au lipsit băuturile, iar când au prins curaj nici că le-a mai oprit cineva din dans!

Fetele au renunțat până și la telefoanele mobile, pe care le scoteau rar, pentru a importaliza momentul. Cu mâinile în aer, Laura Dincă și amicele sale s-au unduit pe ritmuri diverse, au fredonat și, în anumite momente, chiar au cântat melodiile alese cu grijă de DJ. Tinerele s-au distrat până după miezul nopții, atunci când, rând pe rând, au început să plece către casă, probabil obosite după ore bune de dans.

De ce s-au despărțit Cristian Boureanu și fotomodelul de 24 de ani?

Laura Dincă și Cristian Boureanu și-au spus „adio” după șase ani de relație. Ca în orice cuplu, și cei doi aveau parte de unele clipe tensionate. Din păcate, acestea au atins apogeul și au dus, inevitabil, la despărțire.

Laura Dincă s-a mutat din casa în care locuia împreună cu iubitul său și recunoaște că nu ia în calcul o posibilă împăcare.

”Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata. Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă la momentul respectiv, pentru Fanatik.