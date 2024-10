Laurențiu Reghecampf, tată de fată? Antrenorul a făcut mărturisirea: „Mi-e frică de...”

Laurențiu Reghecampf nu-și pierde speranța! Celebrul antrenor de fotbal vrea și o fetiță, după 4 băieți. Tehnicianul are un băiat, pe Luca, din căsnicia cu Mariana Pfeiffer. Cu prima soție, acesta a avut și o fetiță, care s-a stins din viață, din păcate. Alături de Anamaria Prodan, Reghe îl are pe Laurențiu Jr. (Bebeto), iar din relația amoroasă cu Corina Caciuc, fostul fotbalist are doi băieți minunați. Ce spune despre dorința lui de a deveni din nou tată?

Laurențiu Reghecampf este un tată împlinit, iar asta nu mai e deloc un secret. Celebrul antrenor de fotbal are 4 băieți și își dorește o fetiță. El împreună cu prima soție, Mariana, au avut o fată, care s-a stins din viață la o vârstă fragedă, din păcate. Împreună cu actuala iubită, Reghe are doi băieți superbi. Acesta nu-și pierde speranța că, poate, va deveni și tată de fată în viitor. Chiar și așa, recunoaște că are o mică temere: dacă va avea iar băiat? Mai în glumă, mai în serios, fostul tehnician de la Universitatea Craiova și-a exprimat dorința de a avea și o fetiță.

„Tot mă gândesc la o fetiță. Mă gândesc la o fetiță, dar mi-e frică de chestia asta, fac numai băieți”, a dezvăluit antrenorul, la iAM Ștucan.

Laurențiu Reghcampf a avut o fetiță, acum mulți ani

Laurențiu Reghecampf și Mariana au avut o fată, în urmă cu mulți ani, înainte să vină pe lume Luca. Micuța s-a stins din viață la doar un an și o lună, lăsând în sufletele părinților ei numai durere. Reghe și Mariana nu o vor uita niciodată pe Analis Cristina, primul lor copil.