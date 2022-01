Laurette a fost infectată cu COVID-19. Prin ce momente dificile a trecut bruneta: „Am fost patru zile moartă, la pat!”

Laurette Atindehou a dezvăluit recent faptul că a fost infectată cu COVID-19 chiar înainte de sărbători. Vedeta a avut simptome destul de grave, după cum a mărturisit în cadrul unui interviu.

Laurette Atindehou a trecut prin momente dificile după ce s-a infectat cu temutul virus. Totul s-a întâmplat înainte să plece în vacanţa mult aşteptată de sărbători.

Bruneta a explicat cu ce simptome s-a confruntat într-un interviu pentru click.ro.

Laurette a fost infectată cu COVID-19

Laurette a declarat faptul că s-a simţit foarte rau, iar timp de patru zile s-a ridicat cu greu din pat.

“Am avut și eu Covid, chiar înainte de Sărbători. Mai precis, chiar înainte să plec în vacanță în America. Am fost patru zile moartă, la pat! Dar bine că l-am făcut, uite că acum, cu infectările astea cu Omicron, am scăpat”, a spus Laurette pentru sursa mai sus-menționată.

Laurette, mândră de afacerea pe care o are

Laurette și-a luat inima în dinți și a decis să intre în lumea afacerilor. Tânăra în vârstă de 37 de ani și-a deschis un salon de masaj terapeutic, chiar în plină pandemie de coronavirus. Cel de-al patrulea val pandemic nu a speriat-o pe aceasta și a reușit să își deschidă un salon de masaj, fiind poziționat în sectorul 2 al Capitalei.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurette a vorbit despre noul său business de care se ocupă.

”Am avut afacerea asta în plan de foarte mult timp , doar că nu am avut banii necesari pentru a-l pune pe picioare. E vorba de aproape 80.000 de euro, și nu am avut banii necesari. A trebuit să fac o linie de credit pentru a-mi putea realiza acest vis. Nu are de ce să-mi fie rușine pentru că este o muncă foarte frumoasă! Vorbim despre masaj terapeutic, oamenii vin acolo să se relaxeze, să se detașeze și să scape de anumite probleme medicale”, ne-a spus Laurette.

