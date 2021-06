Lavinia Pîrva, complet transformată! Internautele au criticat-o după cea mai recentă intervenție estetică la nivelul feței: „Nu mai poate să-și închidă gura”. FOTO

Lavinia Pîrva și-a revenit rapid după nașterea fiului său, iar de atunci, a apelat la tot felul de intervenții estetice, pentru a fi o mămică sexy. De curând, soția lui Ștefan Bănică a bifat o nouă astfel de intervenție la nivelul feței, mai exact și-a mărit buzele cu acid hialuronic în tehnica butterfly.

Soția lui Ștefan Bănică a mai bifat o intervenție estetică la nivelul feței. Lavinia Pîrva a ales să-și mărească din nou buzele, de această dată în tehnica butterfly (fluture, n.r.), o tehnică ce conferă buzelor o formă aparte și în care acestea sunt pronunțate în contur.

Deși pe contul ei de Instagram Lavinia nu a postat absolut nimic despre noua intervenție, medicul său estetician a fotografiat-o imediat după procedură și a împărtășit cu internauții rezultatele soției lui Ștefan Bănică. Din păcate, schimbarea Laviniei Pîrva nu a fost întocmai pe placul unor internaute, care au considerat că aceasta s-a…mutilat.

În fotografia postată de medicul care i-a mărit Laviniei buzele se mai vede o schimbare pe care doamnele și domnișoarele din social media nu au îmbrățișat-o: laminarea sprâncenelor.

„Urate buze😱de ce te-ai mutila asa?nici nu poate sa-si mai inchida gura🤦‍♀️ / pacat de frumusetea ei naturala! 😢😢si acele sprancene de “animal cu blana” nu le vad rostul pe chipul ei frumos 🥺 / toate la fel de urate! Bleah 🤮” au scris câteva internaute, în comentarii.

Ce spunea Lavinia Pîrva despre operațiile estetice

La un moment dat, sătulă de criticile celor din jur, Lavinia Pîrva a povestit la ce intervenții estetice a apelat, într-un mesaj destul de dur publicat în social media.

”În general nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea. Însă pentru că am primit foarte multe întrebări, mă simt obligată față de oamenii care mă apreciază și sunt alături mine, să explic această schimbare de imagine!

În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am facut publice de fiecare dată! În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să il dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă acealași lucru!”, a scris Lavinia pe Instagram.